Javier Méndez ya suma minutos con Colo Colo. El refuerzo uruguayo del Cacique, de 31 años, ya sumó minutos en el amistoso contra Alianza Lima y espera junto a los albos por el duelo de este miércoles ante Peñarol, su ex equipo entre 2024 y 2025.

En conversación con el programa ESPN F90, el mediocampista central lamentó que el año pasado Colo Colo no pudiera abrochar un boleto internacional, pero promete dejar todo en la cancha este 2026 para conseguir el título en la Liga de Primera.

“Desde mi punto de vista lo que ya pasó no se puede cambiar. Pero lo que hay de acá para adelante sí. Trataremos de enfocarnos de lleno y lo que esté a nuestro alcance hacerlo de la mejor manera“, dijo Méndez.

Méndez en Colo Colo: el título y Vidal

El charrúa y una de los cuatro refuerzos de Colo Colo hasta ahora agregó que “ojalá que podamos lograr regalarnos ese título, no sólo a nosotros, también a la gente y al hincha“.

Méndez no lo piensa dos veces: ya sueña con el título para Colo Colo.

Por otro lado, Méndez reconoció que “el venir acá y encontrarme con un jugador como Arturo (Vidal), son palabras mayores. Nadie puede discutir todo lo que él ganó y la carrera que tiene. Yo creo que puede jugar hasta de arquero si se lo propone“.

“Para mí es un placer ser su compañero, compartir con él y mantener una charla. Me puede seguir enriqueciendo y hacer crecer. Después el que decide es el entrenador. Yo lo veía por la tele lograr todo lo que logró. No tengo palabras para describirlo. Es un placer”, sentenció Javier Méndez.

Colo Colo se mide este miércoles 21 ante Peñarol, desde las 21:00 horas en el estadio Centenario de Montevideo. Será el último encuentro de los albos en la Serie Río de La Plata.