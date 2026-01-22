Colo Colo cerró su participación en la Serie Río de La Plata con un triunfo sobre Peñarol en una extensa e insólita tanda de penales. Ahora, los albos vuelven a Chile, donde deben enfrentar un importante problema.

Este miércoles se reveló que Javier Méndez arrastra una sanción desde Uruguay, lo que no le permitirá participar en el debut del Cacique en la Liga de Primera, programado para el sábado 31 de enero.

¿Qué sucedió, exactamente? Radio ADN confirmó que el defensa tiene una sanción que aún no cumple. En Peñarol, Méndez fue castigado con tres partidos y solo alcanzó a cumplir uno antes de venir a Chile. Por eso, se perdería las primeras dos fechas del torneo nacional.

Fernando Ortiz, DT del Cacique, se refirió al tema. “Hoy (miércoles) me enteré de que tiene dos fechas de suspensión, creo que se puede pelear una. No lo he hablado, por eso jugó 45 minutos“, explicó.

La lamentable situación de Javier Méndez en Colo Colo

Con esto, Javier Méndez no podría jugar los partidos del torneo nacional contra Deportes Limache en el Elías Figueroa (31 de enero) y contra Everton (7 de febrero) en el Estadio Monumental. En Colo Colo intentarán apelar.

Pensando en que no estará en el debut, el defensor jugó un solo tiempo frente a Peñarol en el cierre de la Serie Río de La Plata. A los 46′, lo reemplazó Jonathan Villagra, quien debería ser la respuesta para el debut en la Liga de Primera.