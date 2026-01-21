Colo Colo juega esta noche su último partido en la Serie Río de La Plata ante Peñarol, donde se espera Fernando Ortiz pruebe el equipo que debute en la Liga de Primera 2026 en un par de semanas más.

Sin embargo, hay un jugador que se perfila para ser titular hoy que no estará disponible para ese primer partido por el torneo ante Deportes Limache. Y ojo, que tampoco lo estará para la fecha 2 cuando los albos reciban a Everton.

Hablamos del defensor central Javier Méndez, quien insólitamente por una sanción que arrastra del fútbol uruguayo no estará a disposición para los dos primeros compromisos de Colo Colo en la Liga de Primera 2026.

ver también Fernando Ortiz patea el tablero en Colo Colo: cambia todo y mueve a Vidal en su nueva formación

Javier Méndez se pierde los dos primeros partidos del torneo

De acuerdo a información entregada por ADN Radio, el defensor arrastra una sanción de tres fechas de su anterior paso por Peñarol. Esta data del pasado 23 de noviembre en la final ida ante Nacional, donde el jugador se fue a las duchas por doble tarjeta amarilla.

En esa ocasión el castigo fue de más de un compromiso ya que le tipificaron “juego brusco” por la acumulación de tarjetas y “desobediencias e injurias” al insultar al árbitro Javier Burgos.

Javier Méndez llegó al Cacique arrastrando una importante sanción desde Uruguay. | Foto: Colo Colo.

Publicidad

Publicidad

Pues bien, la Asociación Uruguaya de Fútbol se comunicó con la ANFP para notificar este castigo, el que ahora deberá ser cumplido ahora con la camiseta de Colo Colo por el torneo local.

Lo bueno es que en su país ya pagó un partido al quedar marginado de la de la Supercopa Uruguaya, por lo que ahora le resta cumplir los otros dos compromisos en el Cacique ante Limache y Everton.

Publicidad

Publicidad

ver también Con particular detalle: Colo Colo pone fin al misterio y presenta su nueva camiseta

¿Cuándo debuta Colo Colo en la Liga de Primera 2025?

El Cacique debutará en el torneo local ante Deportes Limache el sábado 31 de enero a partir de las 12:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander.