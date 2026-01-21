Colo Colo vive horas claves en el comienzo del 2026. El Cacique este miércoles disputa su último partido por la Serie Río de La Plata ante Peñarol. Pero además el jueves se define la salida de Lucas Cepeda. Por lo que reactiva el mercado de fichajes de los albos.

Con Fernando Ortiz los refuerzos confirmados hasta el momento son Javier Méndez, Joaquín Sosa, Matías Fernández y Maximiliano Romero. Además se cuenta el retorno de Jeyson Rojas y Cristián Zavala, Sin embargo, el equipo todavía no logra ilusionar al hincha.

Sin embargo, la salida de Cepeda sería clave en al menos la llegada de tres jugadores. De momento se especula con un portero, un puntero y hasta un volante. Lo que Claudio Borghi abordó y además hizo hincapié en el puesto que se debería apurar.

El refuerzo que pide Claudio Borghi

El multicampeón con Colo Colo explicó que la posición que podría necesitar más urgencia es en el medio campo tras la salida de Vicente Pizarro. “Yo creo que un mixto le vendría bien. No me gusta ese nombre pero es el que se ocupa ahora. Necesita un jugador que corra para atrás pero también para adelante, que llegue al área”, alertó en ESPN F90.

Para Claudio Borghi existen especialistas en este momento pero ninguno al punto de lograr ser el desequilibrio que requiere el esquema de Fernando Ortiz. “De momento lo hace Méndez, lo hace bien, pero no llega tanto al área. Ahora también se debe definir si juega con línea de 3 o de 4. Con línea de 3 necesita un jugador más. Pero con línea de cuatro le va a sobrar”, apuntó.

Para Borghi la prioridad es un volante que reemplace a Vicente Pizarro

Cabe consignar que de momento rondan nombres como en el arco como Ignacio González y Sebastián Pérez. Mientras que en el ataque figura Lautaro Pastrán y Víctor Dávila. Ahora los que tendrían urgencia serían en el medio campo como Diego Valdés y Ulises Ortegoza. Incluso no se descarta un esfuerzo por Esteban Matus para cubrir dicha plaza. Por lo que todo se definirá está semana.