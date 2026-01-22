El 30 de enero se dará el vamos a la Liga de Primera 2026, la que tendrá una importante novedad para todos los hinchas del fútbol chileno que lo miran por televisión.

Esto, porque ahora habrá un nuevo canal en señal abierta que dará partidos del torneo nacional, para llegar a todos los hogares del país con lo mejor de nuestro fútbol.

Fue Canal 13 quienes llegaron a un acuerdo con TNT Sports “para la transmisión del campeonato local de fútbol, de acuerdo al cual la señal privada tendrá derecho a emitir en vivo y en directo un partido de la liga nacional por semana”.

Una nueva opción que acercará la Liga de Primera a todos los hinchas del fútbol nacional, con una señal que dispondrá de todos su señal abierta y las plataformas digitales para la transmisión.

Coquimbo Unido fue campeón en el último torneo. Foto: Andres Pina/Photosport

¿Qué canal transmite la Liga de Primera en TV abierta en 2026?

Así lo dieron a conocer mediante un comunicado, donde destacan que Canal 13 será el canal de TV abierta que transmitirá los partidos de la Liga de Primera para la temporada 2026.

“Pondrá a disposición su señal de televisión abierta y una serie de plataformas, como 13.cl, Deportes 13 y la señal 2 de T13 en Vivo para acercar el fútbol al público, a través de un equipo consolidado de profesionales comandados por Andrés Canales”, explican.

“Nuestro canal tiene una larga y completa historia de transmisiones deportivas. Por eso, tal como lo hicimos hace dos años, nos llena de orgullo como canal volver a transmitir el campeonato nacional, acercando el fútbol al gran público y siguiendo de cerca esta pasión de multitudes en nuestras pantallas y a través de distintas plataformas. Esto sólo viene a demostrar que buscamos entregar el mejor contenido deportivo, manteniendo así nuestro firme compromiso con la transmisión de grandes eventos”, indica al respecto Cristián Núñez, director ejecutivo del 13.

Por su parte, Gustavo Minaker, Country Manager de WBD Chile, destaca que “estamos muy satisfechos con la alianza con Canal 13, que nos permite ampliar el alcance hacia nuevas audiencias. Este será un año con más fútbol y competencia durante los doce meses, y nuestro foco es que ese contenido llegue a más personas. TNT Sports continuará siendo la casa del fútbol chileno, con la cobertura completa del torneo, y la alianza con Canal 13 viene a complementar ese trabajo, ampliando audiencias y fortaleciendo la visibilidad del campeonato”.

