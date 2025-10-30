Es tendencia:
“Chilenos sinvergüenzas”: argentinos acusan robo por tempranero gol anulado a Lanús ante U de Chile

Otra polémica más en la llave, ya que mientras el granate celebraba un sorpresivo tanto, el VAR metió mano y dejó todo 0-0.

Por Nelson Martinez

Polémica por gol anulado a Lanús.
© Photosport / ESPN.Polémica por gol anulado a Lanús.

Corría el minuto 12 en el estadio de Lanús, cuando los locales metían una contra bestial y anotaban el 1-0 parcial ante U de Chile, celebrando en Copa Sudamericana.

Pero tras cartón, el VAR metió mano y anuló el tanto del granate por milimétrico offside, lo que fue celebrado por hinchas azules. Por contraparte, en redes sociales los argentinos estallaron contra el arbitraje.

Ante un mar de quejar acusando “ayudita” a la U, los fanáticos trasandinos barrieron con el equipo chileno. “Basta de estos offside milimétricos en donde no sacas ninguna ventaja hermano!! El fútbol va a ser un deporte más lindo cuando se revea esta ley del orto. Era gol de Lanús”, se quejó el usuario Unfortinerodice, en uno de los tuits más virales.

El offside que salvó a U de Chile

En la repetición posterior de la transmisión oficial se vio que Marcelino Moreno estaba levemente adelantando. Por ello, el gol anulado a Lanús ante U de Chile estuvo bien cobrado por el VAR.

En otro de los reclamos virales en la red social X, el usuario Birjjavi tecleó con furia diciendo “qué raro favoreciendo a los chilenos, no sean sinvergüenzas , no generen líos, no está en fuera de juego Lanus. ¿Cuánta pusieron los chilenos ?

Finalmente, el juez del partido le dio el mazazo a Lanús, aunque previamente perdonó a Agustín Cardozo, jugador local que cometió grosera falta ante Javier Altamirano. Ante los reclamos azules, solo hubo amonestación.

Posteriormente, otra contra jugada polémica se tomó el partido, donde Fabián Hormazábal bajó a un rival y todo Lanús pidió tarjeta amarilla, lo que el árbitro Alexis Herrera también desestimó.

