Universidad de Chile tiene un trascendental duelo esta jornada, donde debe recibir a Coquimbo Unido por la fecha 29 de la Liga de Primera 2025, con el objetivo de poder alcanzar un cupo a la Copa Libertadores.

Pero hay uno de los jugadores que está citado para esta tarde en el estadio Santa Laura que anotó el mejor gol de su vida, en un gran evento que mostró por sus redes sociales.

Nicolás Fernández junto a su pareja, Javiera Contreras, vivieron un momento muy especial, con la celebración de la revelación de genero de la bendición que viene en camino, con 18 semanas.

Fue en sus plataformas digitales donde mostraron el video, el que fue acompañado con la canción “Te esperaba” de Carlos Rivera, donde confirmaron que esperan a Valentín.

Nicolás Fernández y Javiera Contreras revelan el nombre de su hijo: Valentín.

Un video muy especial para Nicolás Fernández

Un video muy emotivo y especial para la pareja, quienes hicieron un juego para conocer finalmente que están esperando un niño, el que fue celebrado por todos sus seres queridos.

Los primeros fueron algunos jugadores de la U como Maximiliano Guerrero y Nicolás Ramírez, quienes reaccionaron en las redes, además de otros como Nicolás Díaz y hasta Nicolás Peric.

“No hay palabras para describir este momento una felicidad enorme y amándolo desde el día uno; te amo mi vida”, escribió con mucha emoción el jugador de la U.

Mira imágenes del emotivo momento:

