El fútbol español se viste de gala este fin de semana para traernos una nueva edición del Clásico entre los dos equipos más potentes del mundo; el Real Madrid y el FC Barcelona, duelo a jugarse este domingo 26 de octubre en el Estadio Bernabéu de Madrid.
Encuentro clave para ambos cuadros que al cierre de esta nota son 1° y 2° de la tabla de posiciones respectivamente y que se encuentran separados por apenas dos unidades, 24 puntos los dirigidos por Xabi Alonso y 22 unidades los de Hansi Flick.
Partidazo que, además, podremos ver en Chile y en gran parte de Latinoamérica, porque recientemente se confirmó que canal transmitirá el derby hispano en nuestro territorio. Descubre todos los detalles de este importante encuentro, a continuación, en RedGol.
¿ESPN o DSports? Qué canal que transmite el Clásico Madrid-Barca
La Liga de España es transmitida en Chile por dos señales; DSports de DirecTV y ESPN, quienes se reparten semana a semana encuentros del certamen.
Es en ese contexto que se confirmó que el Clásico entre Real Madrid y FC Barcelona, que se juega este domingo 26 de octubre a partir de las 12:15 horas de Chile, será transmitido en nuestro país exclusivamente por la señal de ESPN, en los siguientes canales, según tu cableoperador:
ESPN
VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
DTV: 621 (SD) – 1620 (HD)
ENTEL: 212 (HD)
CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
GTD/TELSUR: 84 (SD)
MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
TU VES: 508 (SD)
ZAPPING: 90 (HD)
En el resto de LATAM el Clásico también irá por la señal de ESPN.
¿Quieres verlo online? Para los fanáticos del streaming también hay buenas noticias, porque el Clásico Madrid-Barca también será transmitido por la plataforma Disney+, en cualquiera de sus planes, es decir, seas suscriptor de Premium o Estándar.
- En Chile, los planes de Disney+ parten desde los 8.490 por mes (estándar con anuncios) y puedes suscribirte ingresando a disneyplus.com.
FC Barcelona derrotó por 4-3 al Real Madrid en el último Clásico por la Liga en mayo del 2025. (Foto: David Ramos/Getty Images)