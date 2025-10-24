El fútbol español se viste de gala este fin de semana para traernos una nueva edición del Clásico entre los dos equipos más potentes del mundo; el Real Madrid y el FC Barcelona, duelo a jugarse este domingo 26 de octubre en el Estadio Bernabéu de Madrid.

Encuentro clave para ambos cuadros que al cierre de esta nota son 1° y 2° de la tabla de posiciones respectivamente y que se encuentran separados por apenas dos unidades, 24 puntos los dirigidos por Xabi Alonso y 22 unidades los de Hansi Flick.

Partidazo que, además, podremos ver en Chile y en gran parte de Latinoamérica, porque recientemente se confirmó que canal transmitirá el derby hispano en nuestro territorio. Descubre todos los detalles de este importante encuentro, a continuación, en RedGol.

ver también Iván Zamorano compara a Cristiano Ronaldo con Kylian Mbappé y desata polémica en España

¿ESPN o DSports? Qué canal que transmite el Clásico Madrid-Barca

La Liga de España es transmitida en Chile por dos señales; DSports de DirecTV y ESPN, quienes se reparten semana a semana encuentros del certamen.

Es en ese contexto que se confirmó que el Clásico entre Real Madrid y FC Barcelona, que se juega este domingo 26 de octubre a partir de las 12:15 horas de Chile, será transmitido en nuestro país exclusivamente por la señal de ESPN , en los siguientes canales, según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

Publicidad

Publicidad

En el resto de LATAM el Clásico también irá por la señal de ESPN.

¿Quieres verlo online? Para los fanáticos del streaming también hay buenas noticias, porque el Clásico Madrid-Barca también será transmitido por la plataforma Disney+, en cualquiera de sus planes, es decir, seas suscriptor de Premium o Estándar.

En Chile, los planes de Disney+ parten desde los 8.490 por mes (estándar con anuncios) y puedes suscribirte ingresando a disneyplus.com.

FC Barcelona derrotó por 4-3 al Real Madrid en el último Clásico por la Liga en mayo del 2025. (Foto: David Ramos/Getty Images)

Publicidad