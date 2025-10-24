Este fin de semana, los fanáticos de las artes marciales mixtas podrán disfrutar de una nueva y esperada jornada de acción en el octágono con el UFC 321, evento numerado que se llevará a cabo en el Etihad Arena de Abu Dabi, en los Emiratos Árabes Unidos.

La velada tendrá como plato principal el combate por el título de peso completo, donde el campeón, Tom Aspinall (15-3), defenderá su cinturón ante el contendiente, Ciryl Gane (13-2).

Pero eso no es todo. Este impresionante evento de MMA, que contará con un total de catorce combates, incluirá también otra pelea estelar de alto calibre: la disputa por el título vacante de peso paja femenino, donde la brasileña Virna Jandiroba (22-3) se enfrenta a su compatriota Mackenzie Dern (15-5) en una batalla que promete grandes emociones. Todos los detalles, a continuación.

¿Cuándo y a qué hora inicia UFC 321?

UFC 321 se celebra este sábado 25 de octubre , a partir de las 11:00 AM horas con las preliminares, mientras que la cartelera estelar iniciará a partir de las 15:00 horas de Chile en el Etihad Arena de Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.

Horarios UFC 321 en LATAM

Horario preliminar inicial Horario estelar Países LATAM 08:00 horas 12:00 horas México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras. 09:00 horas 13:00 horas Colombia, Perú, Panamá y Ecuador. 10:00 horas 14:00 horas Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 11:00 horas 15:00 horas Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

¿Dónde ver por TV o STREAMING el evento UFC 321?

Este nuevo evento numerado de UFC contará con transmisión televisiva para Chile solo con los combates preliminares, a través de las pantallas de ESPN5, en los siguientes canales, según tu cableoperador:

ESPN 5

VTR: 45 (SD) – 859 (HD)

DTV: 625 (SD) – 1625 (HD)

Claro:177 (SD) – 477 (HD)

Entel: 218 (HD)

Movistar: 483 (SD) – 883 (HD)

TU VES: 516 (SD)

Si quieres ver todos los detalles del evento, incluida la cartelera estelar, esta irá en exclusiva y de forma ONLINE por la plataforma, Disney+ en su plan Premium.

Cartelera completa de UFC 321

UFC 321 tendrá un total de catorce combates en su cartelera, cinco estelares y nueve preliminares, estos son:

Cartelera estelar

Tom Aspinall (c) vs. Ciryl Gane: Pelea por título peso completo.

Virna Jandiroba vs. Mackenzie Dern: Pelea por título vacante paja femenino.

Umar Nurmagomedov vs. Mario Bautista: Peso gallo.

Alexander Volkov vs. Jailton Almeida: Peso completo.

Aleksandar Rakić vs. Azamat Murzakanov: Peso semipesado.

Cartelera preliminar

Nasrat Haqparast vs. Quillan Salkilld: Peso ligero.

Ikram Aliskerov vs. JunYong Park: Peso mediano.

Ludovit Klein vs. Mateusz Rębecki: Peso ligero.

Valter Walker vs. Louie Sutherland: Peso completo.

Nathaniel Wood vs. Jose Miguel Delgado: Peso pluma.

Hamdy Abdelwahab vs. Chris Barnett: Peso completo.

Abdul-Kareem Al-Selwady vs. Matheus Camilo: Peso ligero.

Azat Maksum vs. Mitch Raposo: Peso mosca.

Jaqueline Amorim vs. Mizuki: Peso paja femenino.

