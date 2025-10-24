¿A qué hora pelea Tom Aspinall vs. Ciryl Gane? Horario y dónde ver el evento central de UFC 321

Este domingo se celebrará un nuevo evento numerado de las artes marciales mixtas, se trata de UFC 321, show que tendrá lugar en el Etihad Arena de Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.

Gran jornada de MMA que tiene como gran animador al actual campeón de peso completo, el británico Tom Aspinall (15-3), quien buscará retener su cinturón frente al retador francés, Ciryl Gane (13-2).

Gran pelea que, adicionalmente, contará con otra pelea de alto nivel: la definición del título vacante de peso paja femenino, entre las brasileñas, Virna Jandiroba (22-3) y Mackenzie Dern (15-5). El evento ofrece en total catorce combates, conoce el horario y la transmisión del evento, a continuación.

¿A qué hora es UFC 321 y dónde ver la pelea entre Aspinall vs. Gane?

UFC 321 se celebra este sábado 25 de octubre , a partir de las 11:00 AM horas con las preliminares, mientras que la cartelera estelar iniciará a partir de las 15:00 horas de Chile en el Etihad Arena de Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.

El horario de la pelea central entre Tom Aspinall y Ciryl Gane será pasada las 17:00 horas de Chile.

Horarios UFC 321 en LATAM

Horario (Chile) Horario evento central Países LATAM 08:00-12:00 horas 14:00 horas México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras. 09:00-13:00 horas 15:00 horas Colombia, Perú, Panamá y Ecuador. 10:00-14:00 horas 16:00 horas Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 11:00-15:00 horas 17:00 horas Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

¿Dónde ver por TV o STREAMING el evento UFC 321?

Este nuevo evento numerado de UFC cuenta con transmisión televisiva para Chile solo con los combates preliminares, a través de las pantallas de ESPN5, en los siguientes canales, según tu cableoperador:

ESPN 5

VTR: 45 (SD) – 859 (HD)

DTV: 625 (SD) – 1625 (HD)

Claro:177 (SD) – 477 (HD)

Entel: 218 (HD)

Movistar: 483 (SD) – 883 (HD)

TU VES: 516 (SD)

Si quieres ver todos los detalles del evento, incluida la cartelera estelar, esta irá en exclusiva y de forma ONLINE por la plataforma, Disney+ en su plan Premium.

Cartelera completa de UFC 321

UFC 321 tendrá un total de catorce combates en su cartelera, cinco estelares y nueve preliminares, estos son:

Cartelera estelar

Tom Aspinall (c) vs. Ciryl Gane: Pelea por título peso completo.

Virna Jandiroba vs. Mackenzie Dern: Pelea por título vacante paja femenino.

Umar Nurmagomedov vs. Mario Bautista: Peso gallo.

Alexander Volkov vs. Jailton Almeida: Peso completo.

Aleksandar Rakić vs. Azamat Murzakanov: Peso semipesado.

Cartelera preliminar