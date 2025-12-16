Es tendencia:
Ciclismo

“El Giro de Rigo Chile” va agarrando vuelo: la carrera de histórico ciclista mundial toma forma

La inédita prueba en territorio nacional se realizará el 11 de abril del 2026. Hay un máximo de 2.000 cupos a disposición.

Por Carlos Silva Rojas

Rigoberto Urán tendrá su propia vuelta en Chile.
En el 2026, se correrá una carrera inédita en nuestro territorio. Se trata de la primera edición de “El Giro de Rigo Chile”, creado por el colombiano Rigoberto Urán, estrella del ciclismo mundial, quien durante su trayectoria profesional fue medallista de plata olímpico y segundo en dos de las tres Grandes Vueltas de este deporte, en el Giro de Italia (dos veces) y en el Tour de Francia.

Ya retirado, el pedalero nacido en Urrao, Antioquia, ha instaurado esta competencia que lleva su nombre, la cual ya ha celebrado versiones en su país natal, en Costa Rica y en Ecuador. El próximo año llegará a suelo chileno para disputarse el 11 de abril, buscando masificar aún más esta especialidad en las rutas nacionales.

La prueba tendrá dos distancias, la más larga denominada “Desafío Cabildo”, con 130 kilómetros de recorrido y un desnivel de 1.650 metros, y la más corta llamada “Desafío La Ligua”, con un tramo de 80 kilómetros y una inclinación de 1.000 metros. El trazado comprenderá la provincia de Petorca y el municipio homónimo, además de Zapallar, Papudo, La Ligua y Cabildo.

Rigoberto Urán tendrá su carrera en Chile.

La preventa de las inscripciones

Las inscripciones se abrirán con una preventa entre el 22 y el 31 de diciembre, con 500 cupos a un costo de $150.900 cada uno. Luego, entre el 1 y el 31 de enero, habrá otros 1.000 tickets disponibles a $190.900, mientras que del 1 al 15 de febrero se pondrán a disposición 300 boletos de último minuto a $210.900, siempre y cuando no se superen antes los 2.000 participantes.

“Chile se está convirtiendo en un país cada vez más pedalero, lo pude constatar en terreno hace algunas semanas cuando estuve ahí para el lanzamiento de esta versión de ‘El Giro de Rigo’, donde los amantes de esta disciplina me demostraron todo su cariño y compromiso, así que no me cabe duda de que esto será un éxito total”, avisa Rigoberto Urán.

A su vez, Ignacio Barbosa, director de la competición, agrega que “ya hemos notado una gran expectación entre los fanáticos de esta actividad respecto al proceso de inscripción y esperamos que los cupos se completen mucho antes del límite de cada venta, así que tienen que estar atentos a toda la información en nuestra cuenta de Instagram @elgiroderigo.cl”.

