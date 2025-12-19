Es tendencia:
Copa UC

Argentina vs. Perú: A qué hora y dónde ver EN VIVO el partido por la Copa UC Sub 17

Argentinos e incaicos se enfrentan por semifinales de la Copa UC este viernes.

Por Franccesca Arnechino

Semifinales Copa UC.
© cruzados.clSemifinales Copa UC.

El fútbol nacional vivirá una nueva experiencia este mes, con la Copa UC Sub-17, con jóvenes promesas listas para desplegar su talento en uno de los campeonatos formativos más importantes del país.

Entre el 16 y el 20 de diciembre se disputará la decimoctava edición de este tradicional torneo, que no estuvo exento de polémicas, ya que la clasificación administrativa de Perú, provocó una serie de complicaciones, donde se critica que Universidad Católica quedó eliminada, a pesar de su calidad de organizador.

¿A qué hora juega Colombia vs. Chile y dónde ver EN VIVO?

Argentina vs. Perú se enfrentan este viernes 19 de diciembre, desde las 19:50 horas de Chile, en el Estadio Claro Arena, por la Copa UC Sub 17.

El duelo de la albiceleste contra los incaicos, será transmitido en vivo por TV a través de la señal de TNT Sport y de forma ONLINE por HBO Max para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Podrás verlo en los siguientes canales, según tu cableoperador:

  • VTR: 56/781
  • DirecTV: 502/1502
  • Movistar: 595/870
  • Claro: 92/592
  • Zapping: 52
  • TuVes HD: 243/131
  • Entel: 109
  • Mundo: 66/566
  • GTD/Telsur: 251/890
