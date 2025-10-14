Fue compañero de Messi, subcampeón del mundo y recuerda a Arturo Vidal: “Espectacular…”

Ivan Rakitić fue una de las figuras más destacadas del fútbol mundial en la última década, y si bien se retiró de las canchas a mediados de este año, el astro croata sigue ligado al fútbol desempeñándose como asistente deportivo en el equipo de su país, el H.N.K. Hajduk Split, elenco en el cual justamente “colgó los botines”.

Con 37 años, Rakitić deja un legado impresionante tras una carrera profesional que lo llevó a vestir las camisetas de importantes clubes, como el Basilea de Suiza, el Schalke de Alemania, y el Sevilla y Barcelona en España. Precisamente en el equipo culé compartió vestuario con leyendas del fútbol como el astro argentino Lionel Messi y el chileno Arturo Vidal.

Ivan Rakitic y Arturo Vidal fueron compañeros durante dos temporadas en Barcelona; 2018-19 y 2019-20. (Foto: Aitor Alcalde/Getty Images)

Fue sobre este último, el “King“, que Rakitić habló recientemente durante una entrevista para el podcast “Enfocados”, conducido por la exfigura del fútbol peruano Jefferson Farfán, antiguo rival de La Roja y que sigue los pasos de muchos exfutbolistas en las comunicaciones.

En el programa, que se emite a través de YouTube, el croata repasó su extensa trayectoria de casi dos décadas, que incluye un memorable subcampeonato en el Mundial de Rusia 2018. Sin embargo, el punto de más interés para los chilenos llegó cuando se refirió a Vidal en la parte final.

Farfán propuso un segmento titulado “Dame que te doy”, en el que le pedía a Rakitić que se comparara con otros jugadores de “su nivel”. Fue en este momento cuando el primer nombre que surgió fue el del actual mediocampista de Colo Colo.

La pregunta no se hizo esperar, Farfán, con una mezcla de picardía y admiración, le preguntó directamente: “¿Ivan Rakitić o Arturo Vidal?”

¿Qué dijo Rakitic? El croata hizo una pausa larga y tras unas breves risas por parte de él y Farfán, puso una mano sobre su cabeza simulando la característica cabellera de Vidal y señaló: “Arturo Perdón, Ivan Rakitic”.

Las risas siguieron y luego de una expresivadeclaración de Farfán, quien señaló: “ayayai hermano, me encanta”, el ex jugador sevillano cerró su declaración sobre Arturo Vidal señalando: “Aparte Arturo, espectacular” , palabras que fueron afirmadas también por el ex jugador del Rímac.

