Este martes Ibai Llanos desató en sus redes sociales una verdadera locura entre los clubes deportivos nacionales. Esto porque el reconocido streamer español, con millones de seguidores, alrededor del mundo, compartió un video en su cuenta de Instagram anunciando un viaje a nuestro país con el siguiente mensaje: “Me voy a Chile. ¿Qué debería hacer en Chile?”.

La publicación, que rápidamente superó los 100 mil “likes” generó miles de comentarios, entre ellos, miles de invitaciones a programas, comunas, locales y por supuesto, por parte de equipos nacionales. Así es, porque varios clubes se sumaron a la tendencia, expresando su deseo de recibir a Ibai en sus estadios, con la esperanza de que su visita impulse aún más la escena local.

Colo Colo, la U, Unión Española, Everton y muchos más clubes nacionales extendieron su invitación y ya esperan respuesta tras el impactante anuncio realizado por Ibai, quien históricamente ha estado ligado al mundo del fútbol.

Los clubes chilenos desatan locura por contar con Ibai Llanos:

Colo Colo se hizo presente en los anuncios y si no bastará con uno, fueron dos las cuentas oficiales albas que pidieron juntarse con el streamer español , el CSD y la de Blanco y Negro, ambas cuentas invitaron a Ibai al Estadio Monumental.

Publicidad

Publicidad

La U en tanto, no se quedó atrás y a través de su cuenta de Instagram le dio una importante invitación al Estadio Nacional, señalándole “45 mil hinchas y tú alentando al Romántico Viajero. Conocerás a la mejor hinchada del país”.

¿Eso es todo? No, porque la locura por Ibai no conoce de colores y se pueden ver comentarios de diferentes elencos nacionales como la Unión Española, quien indicaron: “Te esperamos en el Estadio Santa Laura-Universidad SEK; la Catedral del fútbol chileno con sus 102 años de historia, lugar donde juega Unión Española 🙌🇪🇸”

Publicidad

Publicidad

Adicionalmente, nos podemos encontrar con mensajes de otros clubes chilenos como Everton de Viña del Mar, Deportes Concepción, Deportes Limache y por si fuera poco, del ex NFL, Sammis Reyes, quien recordando su video donde se ofreció para la Velada del Año escribió: “Oye Ibai, te invito a entrenar ¿Nos vemos? 💪🏽”.

Publicidad