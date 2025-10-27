Es tendencia:
Atlético Mineiro vs. Independiente: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO la Copa Sudamericana

El duelo definirá al primer finalista de la Copa Sudamericana 2025.

Por Franccesca Arnechino

Semifinales de Copa Sudamericana 2025.
© Getty ImagesSemifinales de Copa Sudamericana 2025.

Atlético Mineiro e Independiente del Valle disputarán la primera semifinal de la Copa Sudamericana. En la otra serie, Universidad de Chile y Lanús empataron 2-2.

El conjunto brasileño logró un valioso empate en su visita a Ecuador y ahora intentará sellar la clasificación a la final jugando como local, donde acumula siete encuentros consecutivos sin conocer la derrota. Por su parte, el equipo ecuatoriano también ha mostrado solidez fuera de casa, recordando su triunfo por 2-0 ante Once Caldas en Colombia durante los cuartos de final.

Atlético Mineiro vs. Independiente: Horario y dónde ver EN VIVO la Copa Sudamericana

Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle se enfrentan este martes 28 de octubre, a partir de las 21:30 horas, en El Arena MRV, por las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

La transmisión del partido en el certamen CONMEBOL, tendrá transmisión única en nuestro país por dos señales y ambas de pago; ESPN, y DSports de DirecTV (610/1610).

De manera online, podrás verlo a través de DGO, Amazon Prime Video y en Disney+ en sus planes Estándar y Premium. Recuerda que la final de la Copa Sudamericana 2025, también irá EN VIVO por las mencionadas señales de TV y streaming.

A través de las siguientes señales según tu cableoperador:

ESPN

  • VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
  • DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)
  • ENTEL: 212 (HD)
  • CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
  • GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)
  • MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
  • TU VES: 508 (HD)
  • ZAPPING: 90 (HD)
