Héctor Tapia está a solo horas de ser oficializado como técnico interino de Colo Colo. El jefe de las divisiones inferiores del Cacique se pondrá el traje de bombero para salvar al club en un 2025 para el olvido.

Eso si, se debe cumplir el despido del actual DT, Jorge Almirón, tras la reunión de directorio que se dará en el Estadio Monumental durante la jornada de este martes.

Y si bien Aníbal Mosa no lo quiso confirmar públicamente, lo cierto es que el nombre de Tapia es el apuntado para tomar las riendas del equipo por los próximos dos partidos.

De cumplirse todo lo anterior, tanto ante Palestino como a Universidad de Chile, los rivales a quienes enfrentará en la banca, Héctor Tapia cumplirá un hito en la historia de los albos.

El hito que alcanzará Héctor Tapia si es el bombero de Colo Colo

Cuando Tapia se siente en la banca de Colo Colo, primero ante los árabes y posteriormente en el Superclásico del fútbol chileno, cumplirá un logro no menor para la historia reciente de los albos.

Sumando los períodos anteriores como DT, Héctor suma 99 partidos dirigidos en el Cacique, quedando a solo uno de llegar a los 100. De esta manera, y si se ratifica su nombre, entra en la selecta lista llegando a 101 en total tras dichos compromisos.

Un listado de nombres que han dirigido más de una centena de encuentros donde están ilustres como Pedro García, Arturo Salah, Gustavo Benítez, Mirko Jozic, Francisco Platko, Gustavo Quinteros, Luis Álamos, Claudio Borghi, Pedro Morales, Jaime Pizarro, Hugo Tassara y Francisco Hormazábal.

Héctor Tapia asumirá como interino de Colo Colo por los próximos dos partidos. Foto: Javier Torres/Photosport

De esta forma, Tapia será el decimotercer técnico con más compromisos en la historia de Colo Colo, siendo además el séptimo de nacionalidad chilena.

Héctor Tapia cuenta con un 61,62% de rendimiento durante su paso como técnico albo, contando los dos ciclos. De hecho, su última estadía en 2018 terminó con apenas un 40% lo que baja mucho el promedio.

El Apertura 2013 tuvo un 61,9% de rendimiento en siete partidos, el Clausura 2014 llegó a un 82,35% y el Apertura 2014 a un 80,39%. En tanto, el Clausura 2015 terminó con un 62,74% de rendimiento.