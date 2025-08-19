Es tendencia:
Colo Colo

No son “novatos”: Los números de Luis Pérez y Hugo González como interinos en Colo Colo

El campeón de América y el padre futbolístico de Arturo Vidal se harán cargo del Primer Equipo una vez más. Sus números hacen ruido.

Por Alfonso Zúñiga

Para sorpresa de todos, la decisión en Colo Colo para ser su entrenador interino en lugar del despedido Jorge Almirón no fue poner en ese lugar a Héctor Tapia. La dirigencia de Blanco y Negro optó por conformar una dupla técnica compuesta por Luis Pérez y Hugo González.

Los dos no son desconocidos para la institución. Hablamos de gente que como jugadores son históricos para el club, pues son un campeón de la Copa Libertadores 1991 y un otrora central que ganó siete títulos. Pero al borde la cancha, la historia cambia.

No será la primera vez que Pérez y González se hagan cargo de manera interina de la dirección técnica en Colo Colo. En más de alguna ocasión debieron apagar incendios aunque con resultados no del todo exitosos. Aunque a diferencia de otras ocasiones, ahora serán dupla y por sólo dos juegos.

Los números de Luis Pérez y Hugo González en Colo Colo

Quien primero hizo estas labores en el Cacique fue el ex delantero con pasado también en Universidad Católica. Debió asumir en tres ocasiones entre 2011 y 2012, tras las respectivas salidas de Diego Cagna, Américo Gallego e Ivo Basay.

En total, Luis Pérez dirigió un total de 16 encuentros, entre torneos nacionales y Copa Libertadores, en los que consiguió ocho victorias, cuatro igualdades y cuatro derrotas, con un rendimiento del 58,33 por ciento.

TorneoPJGEPGFGCDIFPTSRENDPOS
Torneo Apertura 20112101321350,00%Interino
Torneo Clausura 20113210743777,78%Interino
Copa Libertadores 2011100125-300,00%Interino
Tornero Apertura 2012105321517-21860,00%Semifinal
Total168442728-12858,33%
Por su parte, Hugo González debió hacer lo propio en Colo Colo en dos ocasiones, el 2013 tras la salida del argentino Omar Labruna, y el 2016 en reemplazo de José Luis Sierra. Fueron menos los juegos que dirigió, pero con mal rendimiento.

El padre futbolístico de Arturo Vidal fue entrenador albo en 12 enfrentamientos, en los cuales obtuvo cuatro victorias, tres empates y cinco derrotas, con apenas un 41,67 por ciento de efectividad.

TorneoPJGEPGFGCDIFPTSRENDPOS
Transición 201310325151501136,67%10° de 18
Copa Chile 20162110211466,67%Interino
Total12435171611541,67%
¿Cuál será el primer juego de la dupla técnica alba?

El primero de los encuentros que deberán dirigir Luis Pérez y Hugo González en Colo Colo será este viernes 22 de agosto cuando visiten a Palestino por fecha 21 en Liga de Primera, a partir de las 15:00 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna.

