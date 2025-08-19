Para sorpresa de todos, la decisión en Colo Colo para ser su entrenador interino en lugar del despedido Jorge Almirón no fue poner en ese lugar a Héctor Tapia. La dirigencia de Blanco y Negro optó por conformar una dupla técnica compuesta por Luis Pérez y Hugo González.

Los dos no son desconocidos para la institución. Hablamos de gente que como jugadores son históricos para el club, pues son un campeón de la Copa Libertadores 1991 y un otrora central que ganó siete títulos. Pero al borde la cancha, la historia cambia.

No será la primera vez que Pérez y González se hagan cargo de manera interina de la dirección técnica en Colo Colo. En más de alguna ocasión debieron apagar incendios aunque con resultados no del todo exitosos. Aunque a diferencia de otras ocasiones, ahora serán dupla y por sólo dos juegos.

Los números de Luis Pérez y Hugo González en Colo Colo

Quien primero hizo estas labores en el Cacique fue el ex delantero con pasado también en Universidad Católica. Debió asumir en tres ocasiones entre 2011 y 2012, tras las respectivas salidas de Diego Cagna, Américo Gallego e Ivo Basay.

En total, Luis Pérez dirigió un total de 16 encuentros, entre torneos nacionales y Copa Libertadores, en los que consiguió ocho victorias, cuatro igualdades y cuatro derrotas, con un rendimiento del 58,33 por ciento.

Torneo PJ G E P GF GC DIF PTS REND POS Torneo Apertura 2011 2 1 0 1 3 2 1 3 50,00% Interino Torneo Clausura 2011 3 2 1 0 7 4 3 7 77,78% Interino Copa Libertadores 2011 1 0 0 1 2 5 -3 0 0,00% Interino Tornero Apertura 2012 10 5 3 2 15 17 -2 18 60,00% Semifinal Total 16 8 4 4 27 28 -1 28 58,33%

Por su parte, Hugo González debió hacer lo propio en Colo Colo en dos ocasiones, el 2013 tras la salida del argentino Omar Labruna, y el 2016 en reemplazo de José Luis Sierra. Fueron menos los juegos que dirigió, pero con mal rendimiento.

El padre futbolístico de Arturo Vidal fue entrenador albo en 12 enfrentamientos, en los cuales obtuvo cuatro victorias, tres empates y cinco derrotas, con apenas un 41,67 por ciento de efectividad.

Torneo PJ G E P GF GC DIF PTS REND POS Transición 2013 10 3 2 5 15 15 0 11 36,67% 10° de 18 Copa Chile 2016 2 1 1 0 2 1 1 4 66,67% Interino Total 12 4 3 5 17 16 1 15 41,67%

¿Cuál será el primer juego de la dupla técnica alba?

El primero de los encuentros que deberán dirigir Luis Pérez y Hugo González en Colo Colo será este viernes 22 de agosto cuando visiten a Palestino por fecha 21 en Liga de Primera, a partir de las 15:00 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna.