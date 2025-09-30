Antes de que U. Católica eligiera a Daniel Garnero como su entrenador, varios nombres se instalaron como posibles sucesores de Tiago Nunes. Uno de ellos fue Pablo Vitamina Sánchez, quien recién había dejado su puesto en Liga de Quito en Ecuador.

Ahora, el DT se sinceró y habló de cómo fueron las negociaciones con la UC. “Fue real, me junté con ellos y se decidieron por otro entrenador. Me junté con Tati Buljubasich, con Juan Tagle y con el resto del directorio. Fue una reunión muy interesante“, señaló en TNT Sports.

“Más allá de que no se haya dado y que hayan elegido a Daniel Garnero, que es un excelente entrenador y una gran persona, lo conozco, fuimos rivales de jugadores, está bien. Esto es así. Para mí ya es importante que un club como Católica decida escucharme, para mí es un gran paso como entrenador”, sumó.

Desde su salida de Liga de Quito, donde, curiosamente, fue reemplazado por Tiago Nunes, Pablo Sánchez se encuentra sin club. De todas formas, comentó que tiene un gran deseo de dirigir a un grande de nuestro país.

Pablo Sánchez quiere dirigir a un grande del fútbol chileno | Photosport

Vitamina Sánchez: “Me gustaría dirigir un equipo grande de Chile”

“Saben mi historia en el fútbol chileno. Después de tanto tiempo… Bueno, partí en un momento a Oriente Petrolero, el último año en Quito, pero en definitiva son más de 12 años en Chile y me gustaría dirigir un equipo grande. Es el sueño de todos los entrenadores“, contó.

En Chile, Pablo Vitamina Sánchez ha dirigido a U. de Concepción, O’Higgins, Everton, Deportes Iquique, Audax Italiano y Palestino. Con los árabes, compitió en Copa Libertadores y en Copa Sudamericana.