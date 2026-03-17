Una de las grandes apuestas que hizo Fernando Ortiz en Colo Colo para 2026 fue darle una chance de titular a Diego Ulloa. El lateral izquierdo de 22 años apareció desde la segunda fecha de la Liga de Primera en desmedro de Erick Wiemberg. Y no salió más.

Salvo en el minuto 70 frente a Audax Italiano, cuando una lesión lo sacó del duelo que los albos le ganaron al cuadro de colonia en el estadio Bicentenario de La Florida. En aquel duelo, le dejó su puesto al valdiviano Wiemberg. El buen momento de Ulloa quedó ratificado con su convocatoria a la selección chilena.

Uno de los nombres sorpresivos que tenía la lista con la que Nicolás Córdova afrontará dos partidos amistosos: frente a Nueva Zelanda y ante Cabo Verde, dos equipos que estarán en el Mundial de este año. Sin duda, parte del mérito recae para el Tano, quien puso varias fichas por Ulloa.

Diego Ulloa ha jugado seis partidos en la Liga de Primera 2026 por Colo Colo. (Andres Pina/Photosport).

“Con respecto a Diego, es el trabajo. Se los dije en aquel día de enero a él y a Jeyson (Rojas)”, reveló el DT argentino, quien recordó en modo cantante una charla que tuvo con el marcador de punta izquierdo que había vuelto desde Unión La Calera y el lateral derecho que regresó de su préstamo en Deportes La Serena.

Diego Ulloa ante Colo Colo con la camiseta de los Cementeros. (Sebastian Cisternas/Photosport).

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“Que son jugadores del club, les habíamos hecho un seguimiento y creíamos que nos podían aportar algo. Que tendrían posibilidades de jugar”, dijo sobre las cuestiones que les planteó a Ulloa y Rojas. La chance del carrilero zurdo se propició tras la caída frente a Deportes Limache en el debut liguero de este año.

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Eso sí, Fernando Ortiz sabe que el mérito principal es de Ulloa por haber aprovechado su oportunidad en Colo Colo. “Después es todo de Diego. Me pone feliz por él”, manifestó el otrora defensor central de Vélez Sarsfield y Estudiantes de La Plata.

“Porque los chicos que en algún momento salen a préstamo se den cuenta de que si andan bien en otros clubes, las posibilidades en el club de donde salieron pueden volver. Lo tiene bien merecido, ojalá represente muy bien a nuestro país”, expuso el Tano Ortiz.

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Diego Ulloa en acción ante el Audax Italiano en La Florida. (Diego Martin/Photosport).

También abordó la victoria por 2-0 frente a Huachipato en el estadio Monumental en el partido que cerró la 7° fecha. “La importancia del triunfo fue que ganamos en casa con nuestra gente, contra un gran rival. Lo digo y siempre lo repito: los jugadores son los protagonistas de este deporte hermoso”, sentenció Fernando Ortiz.

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