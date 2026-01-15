Claudio Bravo confirmó su participación en una actividad que contará con la presencia del preparador de arqueros de la selección chilena y del entrenador de goleros del Betis de España. Justo dos lugares donde el icónico meta de la Roja dejó un recuerdo muy positivo.

Por estos días, el portero oriundo de Viluco afina detalles para un Máster Internacional de Porteros que contará con varios preparadores de muchísima experiencia.

Uno de ellos, en la élite del puesto hace muchísimos años: el neerlandés Frans Hoek, quien cumplió esa función en el staff técnico de Louis Van Gaal en el Ajax, Barcelona, Bayern Múnich y Manchester United, además de las selecciones de Países Bajos y Polonia.

Claudio Bravo, Stephano Zomosa, Iván Contreras, Toni Doblas y Frans Hoek serán algunos de los expositores. (Foto: @MasterGKPro).

“Acá les habla Claudio Bravo para dejarlos invitados al Máster Internacional de Porteros que se realizará en marzo. Un abrazo, cariños. Les deseo lo mejor”, grabó el ex meta un video para extender la invitación al evento que tendrá siete fechas durante marzo. Y nueve expositores.

Gustavo Flores, Mauro Machado, Bruno Vásquez y Joaquín Ketlun también confirmaron su presencia. (Foto: @MasterGKPro).

Publicidad

Publicidad

Bravo, el preparador de la selección chilena y el del Betis juntos en un Máster de Porteros

Claudio Bravo estará en el mismo evento que Bruno Vásquez, preparador de arqueros de la selección chilena en el cuerpo técnico de Nicolás Córdova, quien conoció de su trabajo en la academia Aspire. También pasó por las inferiores de Universidad de Chile.

Otro que dirá presente es Toni Doblas, quien trabajó a Bravo en el Betis, el último club del golero formado en Colo Colo. Mauro Machado, preparador de porteros de Beñat San José en varios clubes, incluida la Universidad Católica, es otro que estará. El jueves 5, 12, 19 y 26 de enero, además del martes 10, 17 y 24 de este mes serán los días para guardar,

Gustavo Flores, el ex entrenador de guardavallas de Universidad de Chile, es otro que confirmó su presencia. Iván Contreras, Jefe de Preparación de arqueros del fútbol formativo de la UC, forma parte de la organización y figura en el panel de los expositores. El chileno Stephano Zomosa y el argentino Joaquín Ketlun estarán también.

Publicidad

Publicidad