La selección chilena tiene nueva nómina para lo que serán sus próximos duelos amistosos. Claro que en esta convocatoria, César Vaccia lamentó que no esté Omar Carabalí.

Nicolás Córdova realizó el listado de cara a lo que serán los amistosos frente a Cabo Verde y Nueva Zelanda. Ambos países estarán presentes en la próxima Copa del Mundo, por lo que asoman como rivales bastante interesantes para este presente de La Roja.

El arquero que quería César Vaccia

Es imposible dejar a todos contentos con las nóminas de la selección chilena. Siempre hay alguna polémica respecto a las ausencias y alguna presencia debatible. La lista de Nico Córdova no escapa a esto y bajo los tres palos hay una duda al menos para César Vaccia.

El ex entrenador de Universidad de Chile y La Roja tenía a un arquero que esperaba en la nómina, el cual no fue llamado por el DT interino de la selección: Omar Carabalí. El chileno nacido en Ecuador vive un buen momento, pero Córdova le dejó el visto.

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“Pensé que Omar Carabalí podía estar. Tiene todas las características, buen físico, jugó Copa Libertadores y está jugando bien“, indicó Vaccia a Bolavip. El formado en Colo Colo y actual meta de O’Higgins mostró un gran nivel en el torneo de clubes más importante de América.

“En esta pasada me hubiera gustado más Carabalí, que es más presente”, lamentó César Vaccia. Como arqueros fueron llamados Lawrence Vigouroux (Swansea City), Thomas Gillier (Montreal) y Sebastián Mella (Huachipato).

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Carabalí no fue considerado por Córdova. Imagen: Photosport

El primer amistoso de Chile será ante Cabo Verde el viernes 27 de marzo a las 00:00 horas de Chile, mientras el segundo encuentro ante Nueva Zelanda el martes 30 de marzo a las 3:15 horas. Ambos duelos serán en el Estadio Eden Park, en Auckland.

En resumen:

Nicolás Córdova excluyó al portero Omar Carabalí de la nómina para los próximos amistosos internacionales.

excluyó al portero de la nómina para los próximos amistosos internacionales. El exentrenador César Vaccia lamentó la ausencia de Carabalí pese a su nivel en Libertadores.

lamentó la ausencia de pese a su nivel en Libertadores. Chile enfrentará a Cabo Verde y Nueva Zelanda el 27 y 30 de marzo.

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