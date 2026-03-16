Es casi imposible dejar a todos contentos con las nóminas de la selección chilena. Claro que también hay algunas situaciones un poco difíciles de explicar, como lo es la situación de Alexander Aravena.

Nicolás Córdova realizó el listado de La Roja para disputar dos duelos amistosos en la próxima Fecha FIFA, ante Cabo Verde y Nueva Zelanda. Ambos países estarán presentes en la siguiente Copa del Mundo, por lo que serán encuentros muy interesantes.

El presente de Alexander Aravena

La nómina de Córdova, la primera del 2026, trae algunas sorpresas como el llamado de Felipe Faúndez (O’Higgins), Diego Ulloa (Colo Colo) y Benjamín Chandía (Coquimbo Unido), entre otros. También hubo algunos ignorados de notoriedad, como Matías Sepúlveda (Lanús) y Erick Pulgar (Flamengo), aunque este último estaría fuera por motivos personales.

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Uno de los jugadores que llama la atención su presencia es Alexander Aravena. El jugador formado en Universidad Católica tiene grandes condiciones, lo cual hizo que Gremio de Porto Alegre lo fichara a temprana edad. Sin embargo, no pasa por su mejor presente.

Aravena fue recientemente cedido a préstamo a Portland Timbers de la MLSde Estados Unidos, debido a que no estaba teniendo la continuidad esperada en Brasil. Si bien es un delantero que no es tan de área, de igual manera se le exigen goles, algo que no está haciendo últimamente.

Entre Gremio y Timbers, Aravena suma 6 partidos en todo el 2026. No lleva goles, ni asistencias. De hecho, no marca desde septiembre del 2025 cuando defendía al Tricolor Gaúcho. Sus estadísticas en La Roja tampoco lo respaldan, ya que en 16 partidos todavía no suma tantos.

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El fútbol chileno sufre con la carencia de delanteros y Alexander Aravena intentará romper su mala racha en la selección chilena, para respaldar la confianza de Nicolás Córdova con lo que más se le exige a los atacantes: goles.

En resumen: