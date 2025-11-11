El futbolista Daúd Gazale dio un inesperado giro a su carrera este 2025 cuando ingresó al reality de competencia Mundos Opuestos. Sin embargo, su camino en las canchas no ha terminado y reveló detalles de su despedida de las canchas.

Con paso en clubes como Ñublense, Colo Colo, Universidad Católica y Huachipato entre otros, donde en conversación con Redgol reveló detalles de su adiós oficial a las canchas.

Daúd Gazale entrega detalles de su despedida

En conversación con Redgol, el jugador señaló que tiene planes para su despedida oficial de las canchas.

“La voy a hacer en algún momento, porque quiero despedirme con mi gente, con Conce, quiero despedirme de morado y claramente con todos mis amigos a lo largo de mi carrera y va a ser llamativo, porque van a venir jugadores de renombre, jugadores importantes y técnicos también”.

Daúd Gazale tuvo una exitosa etapa en Deportes Concepción/Photosport

Agregando que “como para darte un nombre: el Bichi, para mi me marcó mucho y nada, va a estar entretenido, yo sé. Y la gente de Conce te llena un estadio tranquilamente. Pero no sé cuando”.

El jugador también se refirió al gran triunfo de Coquimbo Unido, que alcanzó el título de campeón fechas antes de que termine el campeonato. “Contento, más contento porque en el cuerpo técnico hay amigos. Se merecen algo así, yo los conozco de toda mi carrera. Es un equipo lindo, donde tiene una hinchada muy arraigada”.

Gazale no fue el único futbolista que ingresó a Mundos Opuestos, dentro del encierro se encontró con Luis Jiménez. “Fue divertido, porque fuimos como más chacoteros y andábamos siempre tirando la talla o la broma, como que volvimos a ser niños, sin problemas, sin preocupaciones”.

Agregando que a pesar durante el encierro trato de enfocarse en la competencia. “Claramente que mi familia me generaba una preocupación constante y trataba de no darle cabida a los pensamientos, a la cabeza, porque a veces te juega en contra. Mejor, de repente, no pensar y disfrutarlo”.

