El futbolista Daúd Gazale sorprendió este año al ingresar por primera vez a un programa de telerrealidad, donde protagonizó intensos momentos, algunos conflictos y grandes competencias en Mundos Opuestos 3.

A pesar de que el espacio continúa emitiéndose en pantalla, los participantes ya se encuentran fuera del encierro y en conversación con Redgol, el exjugador habló sobre distintos momentos del encierro, como también los roces en la convivencia.

Sobre lo más difícil que vivió durante el reality, el ex Colo Colo señaló que “el encierro y el convivir con distintas personalidades que venían de distintos mundos, eso fue lo más desafiante“.

“También tratar de entrenar estando en el pasado, sin tener buena comida, sin tener hidratación, sin tener frutas, sin dormir bien… era un montón de adversidades que, a mí, en lo personal, por mi forma de entrenar todos los días, me perjudicaba mucho”.

Los conflictos dentro de Mundos Opuestos

Asimismo, habló sobre los roces que protagonizó con alguno de sus compañeros, específicamente con Marlene Olivari y Princeso.

Sobre la ex Morandé con Compañía, comentó: “Le tengo mucho cariño. Quiero pensar que su forma de actuar hacia mí fue por dar contenido, y creo que es así“.

“Porque, de todas las discusiones que tuvimos, fue ella la que hizo algo para que yo reaccionara. No va a ver una donde haya sido yo quien haya reaccionado. Que yo haya sido quien empieza la pelea. Quiero pensar que ella también se jugó sus cartas, bien o mal veremos en el tiempo”, expresó.

Mientras que de Princeso señaló: “No voy a haber porque no vale la pena. Él es un caso especial, no tiene arreglo. Fueron muchas horas de conversaciones en el tema de que él se centrará y de que en su vida tuviera un carril más definido en el lado de su hijo, de las cosas de responsabilidad y… horas perdidas”.

“La verdad de que él ,me dijo que estaba primero él, su fama, su sueño y después su hijo. Yo dije: ‘no hablo más con él’ y no hable más con él, porque en el fondo me estaba dando a entender que era una persona que no tiene los cables bien enchufados. Quien se puede poner por delante de un hijo. Eso te deja en claro el tipo de persona que es. No vale la pena”.

