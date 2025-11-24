Este lunes se vivirá el duelo para definir al ganador del primer tiempo de “Mundos Opuestos” donde Juan Pedro, Valentina y Daúd Gazale competirán por los 25 millones de pesos y el paso a la gran final del programa.

Luego de esto, comenzará el segundo tiempo del reality que buscará al segundo gran finalista y trae consigo el ingreso de ex participantes y también la llegada de nuevos rostros.

Chilota, Princeso, el actor Eyal Meyer, la chica reality Cyntia Cofano, el ex “Palabra de honor” Dash, y la modelo brasileña Vanessa Santos, y la cantante Karen Paola, son alguno de los rostros que estarán en esta final.

La gran final del primer tiempo de Mundos Opuestos

Este lunes 24 de noviembre se vivirá la gran final del espacio de competencia de Canal 13, donde se estrenará, a partir de las 22:30 horas, un capítulo de alto impacto que definirá quién es el ganador de la primera etapa del programa.

Daúd Gazale habla de su paso por el reality

En conversación con Karla Constant, los finalistas de la primera etapa conversaron con la animadora sobre su ingreso al reality, donde el exfutbolista se refirió a lo que ha significado esta experiencia para él.

“A los 22 años cuando llegué a la Selección la gente me paraba y me pedía fotos, no sé lo que va a pasar ahora. Siempre fui directo y a la cara. Si van a opinar de mis actos, que opinen, para unos voy a ser duro y para otro voy a estar bien”, señaló de entrada Gazale.

Daúd Gazale jugó en clubes como Colo Colo, Universidad Católica y Deportes Concepción/Photosport

Asimismo, recordó un momento complicado. “En un llamado con mi mujer me llamó la atención que cuando le pregunté por el embarazo me evadió la pregunta”.

“Así que me quedé pensando esa noche que algo malo había pasado, y me dio vuelta todo. Esa fue la primera vez en que exploté y lo pasé mal, estaba pensando más en mi familia que en lo que estaba pasando acá”, recordó el futbolista.

