Universidad de Chile perdió frente a Universidad Católica en un partido que tuvo un inicio particular: minutos antes de que comenzara el clásico universitario, el titular Ignacio Tapia sintió molestias y obligó a Gustavo Álvarez a hacer un cambio obligado antes del pitazo inicial.

El periodista Marcelo Díaz contó que Tapia sintió dolores en el calentamiento previo al partido, pero lo que nadie sabía era que el futbolista ya tenía molestias del día anterior. Ni el técnico de la U conocía la condición del defensa central, por lo que mostró todo su enojo después de la derrota frente a la UC.

“Tenemos que ser más cuidadosos con eso. Tapia arrastraba una molestia desde ayer y me enteré en el momento del partido. Tenemos que ser más cuidadosos con eso puertas adentro. Me molestó. No importa quién no lo manifestó, pero me sorprendió y me molestó”, disparó el entrenador en diálogo con TNT Sports.

En la cancha, David Retamal fue el encargado de reemplazar a Tapia, quien tuvo que ver el partido de la U desde el sector Pacífico. Su salida inesperada en los últimos minutos hizo que los azules se quedaran con una opción menos en la banca, algo que sin duda también molestó al DT.

Ignacio Tapia tenía molestias del día anterior y Gustavo Álvarez no sabía | Photosport

Sobre el partido, el entrenador manifestó que “en el segundo tiempo fuimos protagonistas absolutos. No conté los tiros al arco de la UC, pero no deben haber sido más de dos. Venía destacando el carácter del equipo para empatar o revertir resultados, pero hoy no se dio”.

