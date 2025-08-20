Este miércoles se vivirá un importante duelo por los octavos de final Copa Sudamericana en donde Universidad de Chile irá con todo contra Independiente de Argentina para poder sellar la clasificación a los cuartos de final del torneo.

Los dirigidos por Gustavo Álvarez lograron sumar una victoria por la cuenta en el partido de ida disputado en Chile y, ahora, en Argentina, buscarán la hazaña contra un club en donde militan los chilenos Felipe Loyola, Luciano Cabral y Pablo Galdames.

Pero en la previa al partido se reveló que el cuadro chileno, además de luchar por el triunfo, tendrá que torcer un inesperado y complico registro.

La racha negativa del árbitro de la U vs. Independiente con equipos chilenos

CONMEBOL oficializó que el árbitro a cargo del encuentro es el uruguayo de 37 años Gustavo Tejera, siendo esta la primera vez que arbitra un partido de los azules y también del cuadro argentino, sin embargo, esta designación no tendría una cifra positiva para los equipos chilenos.

El árbitro uruguayo ha estado presente en 7 encuentros en donde participan equipos nacionales y la mejor estadística ha sido un empate, el resto solo derrotas, por lo que los jugadores del “Romántico Viajero” buscará con todo romper también ese historial.

¿Cuándo es el partido de la U de Chile vs. Independiente?

El encuentro definitorio entre ambas escuadras se jugará este miércoles 20 de agosto a las 20.30 horas en el Estadio Libertadores de América, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires.