Universidad de Chile visita a Independiente en Avellaneda, este miércoles, por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Los azules buscan la clasificación a cuartos de final con la ventaja de 1-0 conseguida en la ida del Estadio Nacional.

A poco menos de una hora del duelo, el entrenador de los azules, Gustavo Álvarez, confirmó la formación del Chuncho para buscar el triunfo o un empate que los meta entre los ocho mejores del certamen.

La U formará con Gabriel Castellón al arco; Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Fabián Hormazábal, Matías Sepúlveda, Charles Aránguiz, Maximiliano Guerrero: y Javier Altamirano en mediocampo; Lucas Assadi y Lucas Di Yorio en ataque.

Cabe recordar que en la previa Sebastián Rodríguez asomaba entre los probables titulares, pero en las últimas horas el DT de la U se definió por Maximiliano Guerrero. Asimismo, Matías Sepúlveda suma su segunda titularidad seguida en los azules tras recuperarse de su lesión.

Los antecedentes del once de la U

De hecho, la única baja de Universidad de Chile es Israel Poblete, quien presenta un desgarro en el isquiotibial, lesión sufrida durante el partido contra Audax Italiano.

Formación confirmada de la U contra Independiente.

Cabe recordar que la U viene de caer 1-3 frente a Audax. Respecto a ese duelo, Gustavo Álvarez realiza un sólo cambio: Maxi Guerrero reemplaza al lesionado Israel Poblete.

Y respecto al triunfo por 1-0 contra Independiente en la ida, salen del once titular el mismo Poblete y Felipe Salomoni. En su lugar ahora son del inicio Guerrero y Matías Sepúlveda.

El duelo entre Independiente y la U está programado para este miércoles 20 de agosto, desde las 20:30 horas, en el estadio Libertadores de América. El ganador de la llave se mete en cuartos de final de la Copa Sudamericana.

