Uno de los tantos dolores de cabeza que tiene el fútbol nacional es la realización de la Supercopa que debiera enfrentar a Colo Colo con Universidad de Chile. Un partido que debió abrir la temporada 2025 y que hasta la fecha no se sabe si finalmente se jugará.

Lo último que se supo luego que la ANFP decidiera no realizará el sábado 25 de enero en La Serena, fue de boca del propio presidente Pablo Milad, quien aseguró que el trofeo se disputará en el mes de junio, en duelos de ida y vuelta, tal como propuso el Cacique.

Sin embargo, dentro de Colo Colo hay voces contrarias a esta iniciativa, y es nada menos que su capitán Esteban Pavez, quien al preguntarle por la Supercopa tuvo una exótica propuesta para que no haya complicaciones en realizar el duelo ante la U.

La propuesta de Pavez para disputar la Supercopa

Tras el empate con Limache, el “Huesi” aprovechó de repasar al archirrival para referirse a este encuentro, al señalar que “me hubiese encantado jugar un partido único en el Estadio Nacional. Sabemos que la U no va a querer jugar acá, pero jugar con 20 mil personas (por equipo) creo que sería espectacular”.

En medio de la incertidumbre que todavía existe en el fútbol chileno por si es que finalmente se podrá jugar la Supercopa, el capitán de Colo Colo sorprendió a todos al plantear una idea “descabellada” como es llevar el Superclásico hasta el extranjero.

“Me gustaría un partido único. Si no es en el Nacional, por qué no buscar jugar fuera del país, que también sería un buen espectáculo. Pero eso ya no depende de nosotros. Lo único que quiere uno es que sea una fiesta. Ojalá puedan estar las dos hinchadas”, puntualizó Pavez.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Luego de estrenarse con un empate en el debut por el Grupo G de Copa Chile ante Deportes Limache, el próximo encuentro del equipo de Pavez será este lunes 3 de febrero, cuando visite a Santiago Wanderers en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, a contar de las seis de la tarde.