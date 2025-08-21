Una noche negra para el fútbol chileno se vivió este miércoles durante el partido de octavos de final de la Copa Sudamericana entre Universidad de Chile e Independiente, donde una violenta pelea entre barristas obligó a suspender el encuentro y dejó un saldo de 19 heridos y 97 detenidos.

La grave situación tuvo repercusión internacional, generando múltiples reacciones de apoyo hacía los hinchas nacionales. Entre ellas destacó la de una de las grandes figuras de la Roja y de la U: Eduardo Vargas.

El delantero, que estuvo cerca de regresar este año a los azules, pero finalmente fichó por Audax Italiano, dejó de lado cualquier tensión y alzó la voz para respaldar tanto al equipo como a la hinchada en este difícil momento.

El sentido mensaje de Eduardo Vargas por tragedia de la U

A través de sus redes sociales, Turboman escribió: “Nadie debería perder la vida por ir a ver un equipo. Una tristeza enorme por lo que sucedió. Fuerza a todas las familias de los heridos”.

Agregando a su descargo: “Están acabando con el fútbol por un par que se creen malos por andar en grupos.

Los violentos incidentes en el encuentro de Independiente y U de Chile

Hasta el momento se desconoce cuál será la sanción de la CONMEBOL frente a los incidentes que terminaron con el partido cancelado cuando ambas escuadras se encontraban empatadas por la cuenta mínima, resultado que de terminar así habría dado el triunfo a los azules para clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Todo ocurrió cuando barristas comenzaron a enfrentarse en el sector de tribuna, en donde hinchas Rojos atacaron con objetos contundentes a los azules que seguían presente en el Estadio.

