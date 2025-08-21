Es tendencia:
Michael Clark sorprende ante opción de suspender U de Chile vs Everton: “Al club le haría bien que…”

El presidente de Azul Azul fue consultado ante la opción que toma fuerza en el fútbol chileno. Duelo está programado para el domingo.

Por Nelson Martinez

U de Chile está programada para jugar el domingo.
© Photosport.U de Chile está programada para jugar el domingo.

U de Chile sigue pendiente de la recuperación de sus hinchas en Argentina, donde el propio presidente Michael Clark dejó en claro que eso es prioridad antes que lo deportivo.

Por eso, muchas voces del fútbol chileno salieron a pedir que los azules no jueguen este domingo ante Everton, en partido pactado para jugarse en el Estadio Nacional.

Si bien la idea tomó fuerza al no entrenar el plantel durante este jueves, Michael Clark sorprendió a todos con su postura al ser consultado del tema. Con inesperada respuesta ante la prensa, el mandamás azul dio su opinión.

¿Se juega U de Chile ante Everton?

Michael Clark reveló que su deseo es que el partido de U de Chile ante Everton es que se juegue el domingo (15:00 horas), con el fin de dar vuelta la página tras los terribles incidentes en Argentina.

“La idea siempre es jugar. Son situaciones especiales, pero creo que al club le haría bien jugar para dejar esto atrás y no seguir con esto”, dijo el presidente de Azul Azul.

En relación a los hechos de violencia por los que pasaron los hinchas de la U, Clark dejó en claro que “muchos pagaron justos por pecadores. La idea es prestarles ayuda para que se respeten todos sus derechos. Como club vamos a apoyarlos”.

“Creo que muchos de nuestros compatriotas están presos injustamente. Me llama poderosamente la atención que viendo todo lo que vimos ayer, no haya ningún fanático de Independiente preso”, cerró.

