Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Sudamericana

¿U de Chile e Independiente eliminados? Periodista adelanta las graves sanciones de la Conmebol

Reconocido periodista argentino fue tajante al referirse a los posibles castigos de la CONMEBOL tras los incidentes en el partido por octavos de final.

Por Andrea Petersen

En Argentina adelantan las posibles sanciones para U de Chile vs Independiente.
© JAVIER VERGARA/PHOTOSPORTEn Argentina adelantan las posibles sanciones para U de Chile vs Independiente.

Una barbarie de proporciones ocurrió durante el encuentro entre Universidad de Chile e Independiente por los octavos de final de la Copa Sudamericana, en donde graves incidentes dejaron un saldo de 19 heridos y más de 100 hinchas detenidos.

Tras estos terribles incidentes, ver qué decisión tomará la CONMEBOL con este encuentro, en donde antes de la cancelación del encuentro, el equipo chileno ganaba la serie por 2-1 clasificando a cuartos de final del campeonato.

Aunque aún no ha sido revelada la determinación de la investigación disciplinaria del organismo, los rumores sobre la posible sanción no se han detenido, siendo una de ellas la expulsión de ambas escuadras y dejando a Alianza Lima clasificado automáticamente a semifinales.

Presentador de la Copa Sudamericana adelanta el castigo tras incidentes

Juan José Buscalia, periodista y presentador de los sorteos de la Copa Libertadores y Sudamericana, fue consultado en el programa “De Enganche” si era posible que ambos equipos quedarán eliminados automáticamente.

Ante esa pregunta, Buscalia respondió: “Yo tengo la información que no. Por lo que yo pude hablar, probablemente uno de los dos logre la clasificación”.

Dos castigaron a Colo Colo: Los integrantes de Comisión Disciplinaria de Conmebol

ver también

Dos castigaron a Colo Colo: Los integrantes de Comisión Disciplinaria de Conmebol

Asimismo añade que es muy probable que ambos equipos reciban distintas sanciones, desde lo económico hasta la prohibición de participar en futuras competiciones. “La información que yo tengo es que Independiente probablemente podría pasarla peor porque es el club local, es el responsable”.

Publicidad
Lee también
La U toma esta decisión por la llave con Alianza Lima
U de Chile

La U toma esta decisión por la llave con Alianza Lima

El noble gesto del plantel de la U con hinchas que sufrieron barbarie en Argentina
U de Chile

El noble gesto del plantel de la U con hinchas que sufrieron barbarie en Argentina

Nadie lo dijo: el incidente antes de la U vs Independiente
U de Chile

Nadie lo dijo: el incidente antes de la U vs Independiente

"En la U no son monaguillos": avisan fecha exacta del fallo en Conmebol
U de Chile

"En la U no son monaguillos": avisan fecha exacta del fallo en Conmebol

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo