Una barbarie de proporciones ocurrió durante el encuentro entre Universidad de Chile e Independiente por los octavos de final de la Copa Sudamericana, en donde graves incidentes dejaron un saldo de 19 heridos y más de 100 hinchas detenidos.

Tras estos terribles incidentes, ver qué decisión tomará la CONMEBOL con este encuentro, en donde antes de la cancelación del encuentro, el equipo chileno ganaba la serie por 2-1 clasificando a cuartos de final del campeonato.

Aunque aún no ha sido revelada la determinación de la investigación disciplinaria del organismo, los rumores sobre la posible sanción no se han detenido, siendo una de ellas la expulsión de ambas escuadras y dejando a Alianza Lima clasificado automáticamente a semifinales.

Presentador de la Copa Sudamericana adelanta el castigo tras incidentes

Juan José Buscalia, periodista y presentador de los sorteos de la Copa Libertadores y Sudamericana, fue consultado en el programa “De Enganche” si era posible que ambos equipos quedarán eliminados automáticamente.

Ante esa pregunta, Buscalia respondió: “Yo tengo la información que no. Por lo que yo pude hablar, probablemente uno de los dos logre la clasificación”.

Asimismo añade que es muy probable que ambos equipos reciban distintas sanciones, desde lo económico hasta la prohibición de participar en futuras competiciones. “La información que yo tengo es que Independiente probablemente podría pasarla peor porque es el club local, es el responsable”.

