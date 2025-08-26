Lo vivido en Avellaneda la semana pasada entre Independiente y Universidad de Chile en Copa Sudamericana es algo que no debe ocurrir en ninguna parte del mundo. A pesar de la evidente responsabilidad del Rojo, por ser el organizador del espectáculo, en Argentina no quieren asumir eso.

Fue en el prestigioso canal de televisión TyC Sports donde, lejos de entender que la responsabilidad es del local, insisten en que los desmanes causados por los hinchas de la U deben derivar, incluso, en la clasificación de Independiente a cuartos de final.

El periodista Agustín Fantasía fue el primero en mostrar asombro por la opción de que clasifique U. de Chile. “Me da la sensación que está más cerca U de Chile de seguir en competencia“, señaló tras el informe de Germán Alcain, quien cubre la actualidad del elenco trasandino.

“Puede ser Agus, eh. Acá van a agotar todo, pero sienten que está complicado”, complementó Alcain sobre lo que sienten en Independiente que pasará en Conmebol.

Universidad de Chile e Independiente juegan su partido en el escritorio

Periodistas argentinos quieren a Independiente en cuartos de final

Agustín Fantasía siguió con su discurso sin entender que la responsabilidad es del local. “Un equipo que va ganando va, manda la barra, hace quilombo y se termina el partido”, señaló en su lógica.

Publicidad

Publicidad

Luego el panelista Tati Civiello señaló que “si no entraba la barra de Independiente, pasaban de ronda. Estaba eliminada la U por los incidentes, si ya estaba eliminada, entonces que queden los dos eliminados”.

Una voz más cuerda señala que lo terrible fue lo que hizo la barra del Rojo. “La imagen que recorre el mundo son los dos hinchas que se tiren para que no los maten”, manifiesta.

ver también Dos castigaron a Colo Colo: Los integrantes de Comisión Disciplinaria de Conmebol

Algo que Fantasía no consideró para seguir opinando. “Si es real esto que dices, tiene que pasar Independiente porque el momento de cancelación de partido fue previo a que entrara su gente”, expresó.

Publicidad

Publicidad

El reportero Alcain cerró su despacho. “Te agrego esto: de alguna manera la naturaleza de esa separación que argumenta Independiente es dividir, pues se compitió deportivamente hasta la cancelación del partido. Dicen ‘déjame seguir en esta Copa y después, si mi cancha no fue segura, suspende mi cancha y toma medidas a futuro'”.