Día clave en la batalla entre Independiente y U. de Chile ante la Conmebol. Este miércoles 27 de agosto, ambos clubes hicieron llegar sus descargos a la Unidad Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol con un solo objetivo: quedarse con los puntos y clasificar.

“El Club Atlético Independiente ha presentado el descargo correspondiente ante la CONMEBOL, detallando los hechos ocurridos el pasado 20 de agosto durante el partido frente a Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana”, informó el club argentino.

Más tarde, se conocieron los puntos clave de la defensa que hizo el Rojo. Como era de esperarse, el elenco trasandino culpó a los hinchas y a la dirigencia de la U por los disturbios en el Estadio Libertadores de América. Pero hay más, según revelaron desde TyC Sports.

Los cuatro puntos de la defensa de Independiente

En primer lugar, Independiente estableció en su defensa que hizo caso a todas las recomendaciones establecidas por la seguridad y la Conmebol. Sostuvieron que gastaron alrededor de 50 millones de pesos argentinos en la contratación de 800 efectivos para el operativo de seguridad.

Como segundo punto, el Rojo se defendió con que aportó todas las pruebas necesarias para la identificación de los hinchas trasandinos que agredieron a la fanaticada de la U en Avellaneda. Por otra parte, dijeron que desde Azul Azul “no hicieron nada”.

El tercer punto de la defensa le da otro golpe a U. de Chile, porque desde Independiente aseguraron que los hechos de violencia fueron una respuesta a los disturbios hechos por barristas azules. Específicamente, luego de que lanzaran elementos contundentes desde su tribuna.

El último punto es el más llamativo. Desde Independiente le pidieron a Conmebol analizar solo lo ocurrido hasta que se suspendió el partido. Como los barristas del Rojo entraron a la tribuna visitante cuando el duelo ya estaba interrumpido, esperan que esto sirva para absolverlos de un castigo.