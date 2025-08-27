Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Sudamericana

Reconocido periodista argentino propone a Conmebol “solución salomónica” sin castigo para U de Chile ni Independiente

Gustavo López, famoso periodista argentino, le propone a Conmebol que se jueguen los minutos restantes del Independiente vs. Universidad de Chile y apuntar los castigos hacia otro foco.

Por Diego Jeria

Periodista argentino propone jugar lo que queda del Independiente versus la U.
© FOTOBAIRES/PHOTOSPORTPeriodista argentino propone jugar lo que queda del Independiente versus la U.

Universidad de Chile e Independiente tienen hasta este miércoles para presentar su defensa ante la Conmebol, a espera de la determinación del organismo por los graves y violentos hechos ocurridos durante la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana, en Avellaneda.

En medio de un ánimo caldeado, los barristas de Independiente protagonizaron una cobarde y criminal encerrona a los hinchas de la U, en el sector visitante del estadio Libertadores de América. Y todo apunta a que fue orquestado previamente en complicidad, omisión y ayuda de la policía argentina.

Los rumores apuntan a la descalificación de uno u otro, incluso de los dos, lo que daría el paso directo a Alianza Lima a las semifinales.

Sin embargo, el reconocido periodista argentino, Gustavo López, propone que se termine de jugar el partido que fue suspendido y después cancelado cuando se iniciaba el segundo tiempo, con empate 1-1 y global de 2-1 a favor de los azules.

Más allá del fallo Conmebol: Conflicto entre U. de Chile e Independiente podría escalar al TAS

ver también

Más allá del fallo Conmebol: Conflicto entre U. de Chile e Independiente podría escalar al TAS

Jugar los minutos que faltan… en Paraguay

“Es una difícil tarea para Conmebol… Y Conmebol también tiene responsabilidad. Yo estuve en la cancha y estaba claro que el partido no podía continuar. Había que terminarlo cerca de las 22:30 horas y se terminó 23:30″, dijo López.

Agregó que “si le dan los puntos a la U de Chile sería raro, porque entonces sería un mal precedente: ganas el primer partido de local y rompes todo como visitante. En el entretiempo, imagino que Conmebol y la organización, varias veces les dijo a los chilenos ‘váyanse, el partido no puede continuar con ustedes en la cancha’. Le estarían dando el triunfo a alguien que no respetó las órdenes. Sería extraño”.

Publicidad
Gustavo López le ofrece solución “salomónica” a la Conmebol por Independiente y Universidad de Chile.

Gustavo López le ofrece solución “salomónica” a la Conmebol por Independiente y Universidad de Chile.

También hace ruido que le den los puntos a Independiente, porque es el equipo que organiza y que, en el final de la noche, tuvo un comportamiento peor. Que difícil que alguien que obró mal defina la suerte de unos y otros”, complementó.

Pero considerando que la balanza estaría inclinada al menos de forma leve a favor de la U, propone jugar los minutos restantes en terreno neutral, en casa de la Conmebol y sin público.

Publicidad
¡Alerta! Olé en Argentina anticipa “sanción sin precedentes de Conmebol” para U de Chile e Independiente

ver también

¡Alerta! Olé en Argentina anticipa “sanción sin precedentes de Conmebol” para U de Chile e Independiente

Yo llevaría a los dos equipos a jugar el segundo tiempo a Paraguay, al lado de Conmebol, y el que gane enfrentará a Alianza Lima. Por ahora está pasando la U de Chile. Después sancionarán a los clubes por el mal comportamiento de algunos de sus hinchas. Da la sensación de que lo que dicte Conmebol tendrá algo de injusto”, sentencia.

Lee también
Conocido periodista barre el piso con Holan en Argentina: "¡Qué..."
Internacional

Conocido periodista barre el piso con Holan en Argentina: "¡Qué..."

Charles Aránguiz deja loco a comentarista de ESPN
Internacional

Charles Aránguiz deja loco a comentarista de ESPN

El argentino Gustavo López se pone más ecuatoriano que nunca
Internacional

El argentino Gustavo López se pone más ecuatoriano que nunca

¿Se congela el nuevo DT? Dirigente de ByN sacude a Colo Colo
Colo Colo

¿Se congela el nuevo DT? Dirigente de ByN sacude a Colo Colo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo