Universidad de Chile e Independiente tienen hasta este miércoles para presentar su defensa ante la Conmebol, a espera de la determinación del organismo por los graves y violentos hechos ocurridos durante la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana, en Avellaneda.

En medio de un ánimo caldeado, los barristas de Independiente protagonizaron una cobarde y criminal encerrona a los hinchas de la U, en el sector visitante del estadio Libertadores de América. Y todo apunta a que fue orquestado previamente en complicidad, omisión y ayuda de la policía argentina.

Los rumores apuntan a la descalificación de uno u otro, incluso de los dos, lo que daría el paso directo a Alianza Lima a las semifinales.

Sin embargo, el reconocido periodista argentino, Gustavo López, propone que se termine de jugar el partido que fue suspendido y después cancelado cuando se iniciaba el segundo tiempo, con empate 1-1 y global de 2-1 a favor de los azules.

Jugar los minutos que faltan… en Paraguay

“Es una difícil tarea para Conmebol… Y Conmebol también tiene responsabilidad. Yo estuve en la cancha y estaba claro que el partido no podía continuar. Había que terminarlo cerca de las 22:30 horas y se terminó 23:30″, dijo López.

Agregó que “si le dan los puntos a la U de Chile sería raro, porque entonces sería un mal precedente: ganas el primer partido de local y rompes todo como visitante. En el entretiempo, imagino que Conmebol y la organización, varias veces les dijo a los chilenos ‘váyanse, el partido no puede continuar con ustedes en la cancha’. Le estarían dando el triunfo a alguien que no respetó las órdenes. Sería extraño”.

“También hace ruido que le den los puntos a Independiente, porque es el equipo que organiza y que, en el final de la noche, tuvo un comportamiento peor. Que difícil que alguien que obró mal defina la suerte de unos y otros”, complementó.

Pero considerando que la balanza estaría inclinada al menos de forma leve a favor de la U, propone jugar los minutos restantes en terreno neutral, en casa de la Conmebol y sin público.

“Yo llevaría a los dos equipos a jugar el segundo tiempo a Paraguay, al lado de Conmebol, y el que gane enfrentará a Alianza Lima. Por ahora está pasando la U de Chile. Después sancionarán a los clubes por el mal comportamiento de algunos de sus hinchas. Da la sensación de que lo que dicte Conmebol tendrá algo de injusto”, sentencia.