La serie inconclusa entre Universidad de Chile e Independiente por los octavos de final de la Copa Sudamericana podría tener prontamente su primer fallo de Conmebol tras los descargos de cada club.

No obstante, es poco probable que este fallo sea el definitorio, ya que indudablemente uno de los dos equipos –sino los dos- podrían quedar fuera de competencia y así quedar insatisfechos con la sanción informada por el ente sudamericano de fútbol, ante esto es que en Argentina avisan que luego de que se conozca el fallo del Tribunal de Disciplina de Conmebol, el conflicto entre “Azules” y “Rojos” podría escalar a nuevos escenarios jurídicos.

Avisan que conflicto entre la U e Independiente podría llegar al TAS:

El encargado de dar a conocer la noticia fue el periodista argentino, Pablo Gravellone, del medio TN y Canal 13 de Argentina, quien a través de su cuenta de X (@gravep) dio a conocer las instancias que le quedan tanto a Independiente, como a la U, para apelar y así extender la resolución definitiva de la serie animada por chilenos y argentinos.

“Independiente hizo su primera acción de defensa” señaló en primer lugar para informar los descargos de parte del elenco “Rojo” ante el ente sudamericano, sin embargo, agregó rápidamente que: “Luego del fallo del Tribunal de Disciplina de Conmebol, podrá apelar al Tribunal de Apelaciones (también de CONMEBOL)” , no obstante, continuó señalando que: “(una vez) agotada esta instancia administrativa de Conmebol puede presentar un recurso en el TAS” , eso sí dio un importante aviso: “Ir a la Justicia está prohibido por FIFA”.

De esta manera se espera que el fallo definitivo de la serie entre la U e Independiente por Copa Sudamericana se extienda por al menos algún tiempo más , sin importar lo que Conmebol indique en su primer fallo, el cual se dice que podría estar listo y entregado a fines de esta semana.

De esta forma, seguirá siendo una incógnita conocer qué pasará con el rival de Alianza Lima en cuartos de Copa Sudamericana, llave que está pactada a jugarse los días 18 y 25 de septiembre.