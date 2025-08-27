Universidad de Chile e Independiente siguen a la espera de la resolución de la Conmebol tras cancelar el partido de revancha por los octavos de final de la Copa Sudamericana, cuando el partido estaba empatado 1-1 en Avellaneda y el global favorecía a los azules por 2-1.

Junto a graves incidentes, pero aislados de barristas de la U, los hinchas azules fueron víctimas de una cobarde, barbárica y orquestada encerrona por fanáticos del Rojo y de la misma policía argentina.

Hoy es un día clave: los equipos tienen fecha límite para presentar sus pruebas, pero el diario argentino Olé ya habla de la posible y dura sanción para ambos clubes. “Independiente-U de Chile: Conmebol ante una sanción sin precedentes“, titulan.

Agregan que “hasta este miércoles 27 de agosto para presentar documentación, evidencia fotográfica y fílmica para luego dictaminar un fallo, las hipótesis de cuáles serán los castigos continúan”.

ver también Filtran la defensa de Independiente para sacar a U de Chile de la Copa Sudamericana

¿Descalificación a la U e Independiente?

“Una de ellas recala en que tanto el equipo argentino como el chileno serán descalificados de la Copa Sudamericana y Alianza Lima, que esperaba por alguno de ellos dos en cuartos de final, avanzará directamente a semi. Algo que, desde la creación de la Confederación Sudamericana de Fútbol, hace 109 años, nunca ocurrió”, complementaron.

Así mismo el medio trasandino recuerda los antecedentes: el castigo a Colo Colo con la pérdida de los tres puntos contra Fortaleza, más cinco partidos a puertas cerradas en el Monumental y sin público como visita, más multa de 80 mil dólares.

Publicidad

Publicidad

Según Olé la U sería descalificada de Copa Sudamericana junto a Independiente en un castigo inédito de la Conmebol.

Añaden que “Boca Juniors es el único caso de un equipo expulsado de un certamen internacional por el ente rector del fútbol a nivel continental, en el famoso episodio del gas pimienta. (…) El fallo sentenció la descalificación xeneize, una multa de 200.000 dólares, cuatro partidos sin público en el Alberto J. Armando y la prohibición de venta de entradas para sus hinchas de cara a los encuentros de visitante”.

Otro hecho se dio en el Corinthians versus San José de Oruro, con un hincha muerto y ningún castigo importante. “Los hinchas del Timao dispararon una bengala que dio en Kevin Douglas Beltrán Espada, boliviano de 14 años. ¿La sanción? Los brasileños, que venían de ser campeones del certamen pasado y del Mundial de Clubes, jugaron el resto de la Copa sin espectadores. Aparte, la Conmebol decretó un luto de siete días”.

Publicidad

Publicidad

El Tigre-Sao Paulo por la final de la Sudamericana 2012 terminó con Sao Paulo campeón luego que Tigre se retirara tras el final del primer tiempo. Los argentinos amenazas y ataques de la policía brasileña con armas de fuego.

ver también U. de Chile vuelve a lanzarse contra Independiente: “Trataron de matar a nuestros hinchas”

Por último, Olé habla de “Cobreloa y una localía que se excedió“. “En la Libertadores 2002, entre Cobreloa y Olimpia de Paraguay, la ida se jugó en el desierto de Calama, en el estadio Zorros del Desierto, caracterizado por su cercanía entre la hinchada caliente de los Mineros y los futbolistas dentro de la cancha, sin protección alguna”, sostuvieron.

“Fue ahí cuando la terna arbitral, conducida por el argentino Ángel Sánchez, al término del primer tiempo, fue impactada por un proyectil, lo que puso en riesgo la integridad física del árbitro principal. Por eso, la Conmebol resolvió darle por ganado el encuentro al Decano, que al momento del incidente igualaba 1-1, por 2-0”, sentenciaron.

Publicidad