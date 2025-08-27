El último manotazo de Independiente: anuncia descargos contra la U por Youtube

Independiente sigue en su arremetida por quedarse con el triunfo por secretaría. El cuadro trasandino no da su brazo a torcer y no está en sus planes una derrota ante Universidad de Chile, tras lo ocurrido el pasado 20 de agosto por Copa Sudamericana.

Tras el primer viaje de la dirigencia del Rojo a Conmebol, ahora el elenco trasandino sumó nuevas pruebas en el caso. Todo para culpar al Bulla por lo registrado en el Estadio Libertadores de América, pese a que los últimos registros confirman que el operativo de seguridad del club organizador no fue el correcto.

ver también Clasificación encaminada de U de Chile: detalles de la llave contra Alianza Lima

Así las cosas, Independiente confirmó este miércoles una nueva medida en el caso. “Se ha presentado el descargo correspondiente ante la CONMEBOL, detallando los hechos ocurridos el pasado 20 de agosto durante el partido frente a Universidad de Chile”, informaron.

En dichas pruebas estarían los más de 100 registros que llegaron a recabar de parte de los hinchas que estuvieron en la tribuna Pavoni Sur, que estuvo abajo de la zona que ocupó la parcialidad de la U.

Incluso se detalla que el Presidente, Néstor Grindetti, tendrá una transmisión en vivo a las 12:30 horas (11:30 horas de Chile) donde detallará cada argumento para avanzar a cuartos de final de la Sudamericana.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo se entrega el fallo de Conmebol?

Este 27 de agosto se indica que Conmebol recibe todos los descargos tanto de Independiente como de Universidad de Chile. Tras ello, habrá una nueva audiencia donde participarán autoridades del Romántico Viajero y de Independiente.

ver también Filtran la defensa de Independiente para sacar a U de Chile de la Copa Sudamericana

Ahora el fallo final podría estar antes de lo imaginado. Algunos indican que estaría para la fecha FIFA de septiembre y otros ya se la juegan con una publicación el 3 de septiembre.

Cabe consignar que Alianza Lima ya tiene programado sus partidos por cuartos de final de la Copa Sudamericana para el 18 y 25 de septiembre. Por lo que solo resta definir su rival.

Publicidad