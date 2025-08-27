Universidad de Chile espera seguir adelante en la Copa Sudamericana 2025, una vez que se conozca el veredicto de la Conmebol por el cancelado partido ante Independiente en Argentina.

En ese sentido, esta jornada deben presentar los documentos y la información que permita que la entidad en Paraguay pueda tomar la mejor decisión, en algo que tendrá respuesta dentro de los próximos días.

Por lo mismo, se van conociendo detalles de lo que puede venir a futuro, donde aseguran que hay movimientos que dan a entender que la U seguirá a los cuartos de final.

Así lo detalló el periodista Marco Escobar en DSports Chile, donde entregó detalles de Alianza Lima que ya adelantó pasajes al país para la llave, aunque asegura que ese duelo no será en Santiago y ya hay una ciudad que marca tendencia.

La U deberá jugar en Perú el 18 de septiembre ante Alianza Lima. Foto: Andres Pina/Photosport

¿Dónde jugará U de Chile vs Alianza Lima?

Por ahora todo se encamina para que Universidad de Chile siga con vida en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde, pese a graves castigos, será rival de Alianza Lima.

“Tengo información respecto tema Conmebol, es preliminar que tiene que ver con todo el ente jurídico. Mañana (hoy) al medio día termina el plazo fatal para mandar el correo electrónico”, explicó Marco Escobar.

En ese sentido, aseguró que “de manera preliminar la U jugará contra Alianza, donde el equipo peruano ya está viendo la logística en Santiago para el 25, porque se parte en Perú”.

“Si pasa la U, con todas las sanciones, sin hinchadas, la U no puede jugar en Santiago porque el Estadio Nacional ya estará a disposición del Mundial Sub 20, se barajan alternativas y una de ellas es Viña del Mar. Me hablaron del sur, pero se acuerdan del reglamento a Coquimbo con Defensa Justicia, por eso la U se resguarda. Es más plausible que sea Viña del Mar”.

