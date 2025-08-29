A Chile no le sobran muchos jugadores, por lo que las alarmas se activaron en Juan Pinto Durán cuando una de sus grandes figuras salió lesionada en su club antes de las Eliminatorias.

Nicolás Córdova si bien es el entrenador interino, intenta darle su toque a La Roja. En su nómina para los partidos ante Brasil y Uruguay no llamó a ningún jugador mayor a 31 años, buscando así de una vez por todas el tan sonado recambio, jubilando de una vez por todas a la generación dorada.

El jugador de La Roja que salió lesionado

Dentro de la nueva camada de Chile, uno de los jugadores más destacados ha sido Felipe Loyola. El volante se ha ganado un lugar en Independiente, donde es estrella e incluso su nombre ha sido vinculado a equipos europeos.

Loyola en los últimos días se ha visto envuelto en toda la polémica del Rojo y Universidad de Chile, por el cancelado partido de octavos de final de la Copa Sudamericana debido a incidentes. Su equipo debió regresar a la cancha, aunque no lo pasó bien.

ver también Brasil suma su tercera baja para jugar contra Chile: Ancelotti convoca a nuevos jugadores

En el duelo de Independiente ante Instituto de Córdoba, se jugaba el primer tiempo cuando una desafortunada jugada afectó a Loyola. Cuando el chileno iba por la banda, el rival Francis Mac Allister lo chocó y lo mandó directo a los letreros de publicidad.

El golpe para Felipe Loyola fue muy fuerte, por lo que tuvo que ser reemplazado por Pablo Galdames a los 39 minutos. El campeón con Huachipato quedó muy molesto con la actitud de su rival, por lo que al irse a camarines lo insultó. “¿Cómo me vas a ir así por atrás? Mala leche, contra el cartel hermano”, le dijo el jugador de La Roja.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Ahora Felipe Loyola tendrá que hacerse los exámenes correspondientes en su hombro para poder ver si estará disponible para la selección chilena. La Roja enfrentará a Brasil y Uruguay los días jueves 4 y martes 9 de septiembre, respectivamente.