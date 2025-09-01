La selección chilena comienza sus trabajos de cara al cierre de las Eliminatorias Sudamericanas con una gran duda en sus filas. Felipe Loyola ha encendido alarmas en Juan Pinto Durán luego de sufrir una lesión en Argentina que lo complica para la doble fecha.

Con la camiseta de Independiente y en el empate sin goles ante Instituto, el lateral-volante recibió una fea falta. La situación lo obligó a retirarse del estadio con un cabestrillo que de inmediato instaló la incógnita en la Roja.

Si bien el jugador viajó a nuestro país de todas formas, tanto el cuadro argentino como el Equipo de Todos estaban a la espera del parte médico. Uno que salió este lunes y que asusta, por lo menos, para el primero de los encuentros.

Felipe Loyola se suma a la Roja pero es duda ante Brasil

La presencia de Felipe Loyola para el partido de Chile con Brasil está en duda luego de conocerse el parte médico oficial. Independiente reveló los detalles de la lesión que sufrió el jugador, con un panorama que no es muy alentador.

Felipe Loyola supo la gravedad de su lesión y preocupa a Chile. Foto: Photosport.

Según señaló el cuadro trasandino, el chileno presenta un problema a considerar por la Roja si es que piensan hacerlo jugar. En detalle, es un “esguince acromio clavicular grado 1 en el hombro derecho” el que afecta al lateral-volante.

Este tipo de lesiones tardan entre una y dos semanas en recuperarse, lo que dejaría al límite a Felipe Loyola. Y es que si bien podría llegar ante Uruguay, contra Brasil quedaría prácticamente descartado.

Eso sí, desde Independiente fueron enfáticos en señalar que la roja está trabajando con el jugador para recuperarlo a tiempo. “Recibe tratamiento kinésico coordinado con el cuerpo médico de la selección chilena“.

Quedará esperar para ver si es que Nicolás Córdova logra tenerlo para el choque con la Canarinha. De no ser así, tendrá que echar mano a otras variantes, donde tiene a jugadores como Rodrigo Echeverría, Ignacio Saavedra, Vicente Pizarro y César Pérez.

Felipe Loyola buscará recuperarse con la selección chilena y así poder estar en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas. La Roja no tiene mucho en juego y arriesgar jugadores no servirá de nada, pero nadie quiere quedar al margen de un nuevo proceso.

¿Cuáles son los números de Felipe Loyola esta temporada?

Previo a sumarse a la selección chilena, Felipe Loyola ha logrado disputar un total de 34 partidos oficiales con Independiente esta temporada. En ellos ha marcado 7 goles, ha aportado con 4 asistencias y alcanza los 2.816 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Chile?

Con Felipe Loyola como la gran duda, Chile comienza sus trabajos para el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas ante Brasil y Uruguay. La Roja visitará a la Canarinha este jueves 4 de septiembre a partir de las 20:30 horas.

