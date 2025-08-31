La preocupación por el estado físico de Felipe Loyola no se centra únicamente en la Selección Chilena, con miras a los últimos juegos por las Eliminatorias al Mundial 2026, sino también en su actual club, Independiente de Avellaneda.

Fue en el último juego del Rojo, donde igualaron sin goles ante Instituto de Córdoba, que el polifuncional futbolista nacional recibió un empujón de Francis MacAllister, que le hizo chocar con los tableros publicitarios y le obligaron a salir de la cancha por molestias en el hombro derecho.

Luego de salir del estadio con un cabestrillo en la zona afectada, desde Independiente no pueden hacer mucho más, pues a partir de este lunes, Loyola se suma a los entrenamientos con la Selección Chilena para los duelos eliminatorios con Brasil y Uruguay.

Preocupación en Chile y Argentina por Felipe Loyola

Desde el otro lado de la Cordillera, la cadena TyC Sports quedarán a la espera de los exámenes médicos a los que se someterá el futbolista en nuestro país, los cuales determinarán si podrá estar a disposición de Nicolás Córdova para estos encuentros.

Si el staff de la Selección determina que la magnitud de su lesión en el hombro derecho es invalidante para jugar en Eliminatorias, Felipe Loyola saldrá de la convocatoria y se enfocará en su recuperación, la cual debiera extenderse por dos a tres semanas.

Así las cosas, el volante no sólo se perderá los encuentros ante Brasil y Uruguay, pues también estará ausente del próximo compromiso de Independiente, que será el sábado 13 de septiembre cuando reciba a Banfield en el Estadio Libertadores de América.

Los números del chileno en 2025

En lo que va de la presente temporada, entre los torneos locales y Copa Sudamericana, Felipe Loyola se transformó en uno de los jugadores más regulares de Independiente. 2.816 minutos en cancha durante 34 juegos, con un registro de siete goles y cuatro asistencias.