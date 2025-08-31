Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Selección Chilena

Alerta roja por Felipe Loyola: Independiente espera exámenes desde Chile por lesión

Tras la fuerte molestia en el hombro que lo sacó del duelo ante Instituto en Córdoba, en el cuadro argentino están atentos a lo que diga el cuerpo médico de La Roja.

Por Alfonso Zúñiga

Felipe Loyola sufre lesión en Independiente y enciende alarmas en la Selección Chilena.
© Getty ImagesFelipe Loyola sufre lesión en Independiente y enciende alarmas en la Selección Chilena.

La preocupación por el estado físico de Felipe Loyola no se centra únicamente en la Selección Chilena, con miras a los últimos juegos por las Eliminatorias al Mundial 2026, sino también en su actual club, Independiente de Avellaneda.

Fue en el último juego del Rojo, donde igualaron sin goles ante Instituto de Córdoba, que el polifuncional futbolista nacional recibió un empujón de Francis MacAllister, que le hizo chocar con los tableros publicitarios y le obligaron a salir de la cancha por molestias en el hombro derecho.

Luego de salir del estadio con un cabestrillo en la zona afectada, desde Independiente no pueden hacer mucho más, pues a partir de este lunes, Loyola se suma a los entrenamientos con la Selección Chilena para los duelos eliminatorios con Brasil y Uruguay.

Felipe Loyola fue a encarar a rival que lo lesionó y tuvieron que agarrarlo: “¡Mala leche!”

ver también

Felipe Loyola fue a encarar a rival que lo lesionó y tuvieron que agarrarlo: “¡Mala leche!”

Preocupación en Chile y Argentina por Felipe Loyola

Desde el otro lado de la Cordillera, la cadena TyC Sports quedarán a la espera de los exámenes médicos a los que se someterá el futbolista en nuestro país, los cuales determinarán si podrá estar a disposición de Nicolás Córdova para estos encuentros.

Si el staff de la Selección determina que la magnitud de su lesión en el hombro derecho es invalidante para jugar en Eliminatorias, Felipe Loyola saldrá de la convocatoria y se enfocará en su recuperación, la cual debiera extenderse por dos a tres semanas.

Así las cosas, el volante no sólo se perderá los encuentros ante Brasil y Uruguay, pues también estará ausente del próximo compromiso de Independiente, que será el sábado 13 de septiembre cuando reciba a Banfield en el Estadio Libertadores de América.

Publicidad
Tweet placeholder

Los números del chileno en 2025

En lo que va de la presente temporada, entre los torneos locales y Copa Sudamericana, Felipe Loyola se transformó en uno de los jugadores más regulares de Independiente. 2.816 minutos en cancha durante 34 juegos, con un registro de siete goles y cuatro asistencias.

Lee también
Loyola fue a encarar furioso a rival que lo lesionó: "¡Mala leche!"
Internacional

Loyola fue a encarar furioso a rival que lo lesionó: "¡Mala leche!"

Sufre Nico Córdova: figura de Chile salió lesionada en su club
Selección Chilena

Sufre Nico Córdova: figura de Chile salió lesionada en su club

Mientras Loyola coqueteó con Bayern, ahora está cerca de ir a pelear el descenso
Internacional

Mientras Loyola coqueteó con Bayern, ahora está cerca de ir a pelear el descenso

Así quedó el historial entre Colo Colo y U. de Chile después del Superclásico 198
Campeonato Nacional

Así quedó el historial entre Colo Colo y U. de Chile después del Superclásico 198

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo