Un periodista descolocó completamente a Lionel Scaloni en una extensa conferencia de prensa que realizó el DT del actual campeón del mundo. Mientras la selección de Argentina afina detalles para recibir a Venezuela en las Eliminatorias 2026, el recuerdo del último Mundial sigue más vivo que nunca.

De hecho, Scaloni fue quien interpeló al reportero, que cuando tuvo su turno para preguntar estaba visiblemente emocionado. Tanto así, que el entrenador se dio cuenta desde la testera. “Vos estás llorando, ¿ah?”, le marcó el estratego de la Albiceleste.

“Sí, está emocionado”, dijo el mediador de la rueda de prensa. Recibió la respuesta de Scaloni, quien manifestó que no quiso exponer públicamente. “No era mi intención”, dijo el ex jugador del Deportivo La Coruña y el West Ham United. También hizo un gesto como señal de disculpa.

Jamás esperó que la respuesta del periodista le provocara un nudo en la garganta. “Me diste la alegría más grande mi vida”, le dijo el comunicador. Seguramente se refería al título que ganó Argentina en el Mundial de Qatar 2022, donde venció a Francia en la gran final.

Ahí comenzó la reacción emocionada de Scaloni, quien tuvo que luchar contra el llanto que acechaba desde sus entrañas. Probablemente, todavía vive a flor de piel cualquier recuerdo de ese torneo que lo consagró para siempre en su país. Y que hasta hoy genera muchísimo orgullo.

La emoción se apoderó de Lionel Scaloni, quien de todas formas respondió la pregunta que venía. “Te decía acerca de lo emocional, no solo Lionel Messi va a jugar su último partido oficial. También la selección de Argentina hará lo mismo, ¿cuál es el mensaje que le das al hincha?”, le cantaron al DT.

“Lo que pasa es que de verdad vamos a tener que terminar acá. Verlo a él me hizo esto”, respondió el seleccionador, visiblemente conmovido por las palabras que le dedicaron. Por el momento, el principal foco de Scaloni es el duelo ante Venezuela en Buenos Aires. Luego de eso, cerrarán las Eliminatorias 2026 ante Ecuador en Quito.

Así va Argentina en la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026

