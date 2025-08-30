Es tendencia:
La inesperada defensa a Ortiz por su llegada a Colo Colo: Lo comparan con Campeón del Mundo

El nuevo DT de los albos debería ser anunciado dentro de las próximas horas, donde tras las críticas una voz desde el otro lado de la cordillera lanzó importante dato.

Por Andrea Petersen

El exjugador argentino asumiría la banca de Colo Colo.
© Getty ImagesEl exjugador argentino asumiría la banca de Colo Colo.

Después de varios días de incertidumbre en la búsqueda del reemplazante de Jorge Almirón, finalmente Colo Colo tiene definido a su nuevo DT. Se trata del argentino Fernando Ortiz, quien asumirá la banca alba con la misión de encaminar un año que ha resultado especialmente complejo para el club.

El proyecto deportivo presentado por el exentrenador de equipos como América, Monterrey y Santos Laguna de la liga mexicana, convenció a la directiva y ficharía con el club hasta finales del 2026 por un monto de 1 millón de dólares por temporada, según reveló El Mercurio.

Una de las principales dudas en torno a la llegada de Ortiz tienen que ver con que a pesar de haber dirigido a distintos equipos, nunca ha podido ganar un campeonato local o internacional. Con las Águilas alcanzó las semifinales del Clausura 2023, pero presentó su renuncia tras la eliminación frente a Chivas.

La inesperada defensa que recibe Ortiz y lo comparan con exitoso caso

Ante estas críticas sobre la falta de títulos, el reconocido periodista y comentarista de TyC Sports, Alejandro Fabbri, conversó con Bolavip Chile y se refirió a la llegada de Ortiz. “Es una apuesta también de la dirigencia de Colo Colo apostar a un entrenador sin historia en la Argentina siendo argentino“.

Agregando que pese a los comentarios sobre la falta de títulos, hay un caso de éxito que deja sin validez esas críticas, el del entrenador de la albiceleste cuyo primer desafío como entrenador fue justamente con ese equipo.

Pero hay un ejemplo que mata todo eso: Claudio Tapia, el presidente del AFA, apostó por Lionel Scaloni que no había dirigido nada y hoy es uno de los técnicos más reconocidos del mundo por lo que ha logrado”.

Lionel Scaloni debutó como entrenador con la Selección Argentina. (Photo by Julian Finney/Getty Images)

Lionel Scaloni debutó como entrenador con la Selección Argentina. (Photo by Julian Finney/Getty Images)

