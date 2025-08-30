Es tendencia:
Colo Colo

Barticciotto sorprende eligiendo al llamado a romperla en Colo Colo ante la U: “Este es su partido”

El ídolo del Cacique aseguró que en el mediocampo está el hombre que puede desnivelar a favor de los albos el Superclásico 198.

Por Patricio Echagüe

Falta apenas un día para que Colo Colo y Universidad de Chile den vida al Superclásico 198 del fútbol chileno, un duelo donde los albos necesitan ganar como agua en el desierto para comenzar a salvar los muebles de una temporada lamentable.

De cara a este importante partido la dupla técnica interina de Hugo González y Luis Pérez estaría por jugársela por darle una camiseta de titular a Víctor Felipe Méndez, uno de los refuerzos que llegó a inicios de año que no ha terminado de afianzarse en el equipo.

Esta decisión desde la banca fue aplaudida por Marcelo Barticciotto, quien su calidad de comentarista en ESPN Chile aseguró que Méndez puede ser el hombre que pueda desnivelar a favor de los albos este Superclásico.

Barticciotto confía en Méndez

Si juega Víctor Felipe Méndez, juega con cuatro en el medio con Arturo Vidal un poco más adelantado y dos interiores”, partió diciendo el ídolo albo.

En ese sentido, el campeón de la Copa Libertadores 1991 con el Cacique aseguró que “si el equipo viene bien, con confianza, jugaría con un 4-3-3, pero necesita ir de menos a más de atrás para adelante”.

Pese a llegar como flamante refuerzo, Víctor Felipe Méndez sigue sin afianzarse en el equipo titular de Colo Colo. | Foto: Photosport.

A mí me gusta mucho Francisco Marchant en delantero, pero creo que este partido es para Méndez en la mitad de la cancha”, concluyó Barticciotto.

Los números de Víctor Felipe Méndez en Colo Colo

En esta temporada 2025 con los albos el volante de 25 años ha jugado un total de 23 partidos, siendo 14 por la Liga de Primera, seis en Copa Chile y tres en Copa Libertadores. Suma un gol y una asistencia en 858 minutos de acción.

¿Cuándo se juega el Superclásico 198 entre Colo Colo y U de Chile?

Albos y azules se verán enfrentarán este domingo 31 de agosto desde las 15:00 en el Estadio Monumental. Este compromiso será válido por la fecha 22 de la Liga de Primera 2025.

