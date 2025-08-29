Una innecesaria polémica está rodeando la previa del Superclásico 198 entre Colo Colo y Universidad de Chile, esto luego que un grupo de hinchas del Cacique diseñaran un lamentable lienzo dedicado a todo el sufrimiento que los aficionados de la U vivieron en Avellaneda.

El pedazo de tela en cuestión dice “todo Sudamérica te vio a raja pela”, siendo colgado en las inmediaciones del Estadio Monumental y del Estadio Nacional, recinto donde habitualmente la U hace de local.

Justamente por lo mismo Rodrigo Hernández, periodista en ADN Radio, se lanzó contra los responsables del polémico lienzo y pidió que las autoridades estén atentos a cuando este intente ser ingresado al recinto de Macul el domingo.

ver también El terror de Colo Colo si cae ante la U y no comienza a afirmarse en las copas internacionales del 2026

Rechazo al atroz lienzo de hinchas algos

El comunicador partió diciendo en el programa Los Tenores que “me voy a tomar una cierta libertad editorial, porque nosotros acá siempre hemos decidido no visibilizar ciertos comportamientos o actividades de las barras bravas”.

“Por lo mismo sí tengo que decir que lamenté muchísimo esa imagen que se viralizó del lienzo que, presuntamente, fue elaborado por la Garra Blanca producto de todo lo que vivió la gente en Avellaneda”, agregó.

El lienzo con que algunos hinchas de Colo Colo esperan a la U en este Superclásico 198 de este domingo en el Estadio Monumental.

Publicidad

Publicidad

En ese sentido, Hernández aseguró que “es un lienzo con una bajeza máxima que se desplegó en el frontis del Estadio Monumental. Espero y confío en que el domingo no pueda entrar al recinto, y si lo hace, que sea confiscado a penas se despliegue”.

“Es una bajeza extrema, porque una cosa es la picardía y otra muy distinta es entrar en terreno donde definitivamente no corresponde”, concluyó el periodista.

ver también ¡Justo antes del Superclásico! Alan Saldivia a detalles de dejar Colo Colo rumbo a Brasil

¿Cuándo se juega el Superclásico 198 entre Colo Colo y U de Chile?

Albos y azules se verán enfrentarán este domingo 31 de agosto desde las 15:00 en el Estadio Monumental. Este compromiso será válido por la fecha 22 de la Liga de Primera 2025.

Publicidad