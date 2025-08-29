Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Superclásico

Exigen que repudiable lienzo de Colo Colo contra la U no pueda entrar al Superclásico 198: “Es de una bajeza…”

Un grupo de hinchas del Cacique desplegó un polémico lienzo dedicado a todo lo que vivió la hinchada azul en Avellaneda.

Por Patricio Echagüe

Un grupo de hinchas albos diseño un polémico lienzo contra la U.
© Photosport.Un grupo de hinchas albos diseño un polémico lienzo contra la U.

Una innecesaria polémica está rodeando la previa del Superclásico 198 entre Colo Colo y Universidad de Chile, esto luego que un grupo de hinchas del Cacique diseñaran un lamentable lienzo dedicado a todo el sufrimiento que los aficionados de la U vivieron en Avellaneda.

El pedazo de tela en cuestión dice “todo Sudamérica te vio a raja pela”, siendo colgado en las inmediaciones del Estadio Monumental y del Estadio Nacional, recinto donde habitualmente la U hace de local.

Justamente por lo mismo Rodrigo Hernández, periodista en ADN Radio, se lanzó contra los responsables del polémico lienzo y pidió que las autoridades estén atentos a cuando este intente ser ingresado al recinto de Macul el domingo.

El terror de Colo Colo si cae ante la U y no comienza a afirmarse en las copas internacionales del 2026

ver también

El terror de Colo Colo si cae ante la U y no comienza a afirmarse en las copas internacionales del 2026

Rechazo al atroz lienzo de hinchas algos

El comunicador partió diciendo en el programa Los Tenores que “me voy a tomar una cierta libertad editorial, porque nosotros acá siempre hemos decidido no visibilizar ciertos comportamientos o actividades de las barras bravas”.

“Por lo mismo sí tengo que decir que lamenté muchísimo esa imagen que se viralizó del lienzo que, presuntamente, fue elaborado por la Garra Blanca producto de todo lo que vivió la gente en Avellaneda”, agregó.

El lienzo con que algunos hinchas de Colo Colo esperan a la U en este Superclásico 198 de este domingo en el Estadio Monumental.

El lienzo con que algunos hinchas de Colo Colo esperan a la U en este Superclásico 198 de este domingo en el Estadio Monumental.

Publicidad

En ese sentido, Hernández aseguró que “es un lienzo con una bajeza máxima que se desplegó en el frontis del Estadio Monumental. Espero y confío en que el domingo no pueda entrar al recinto, y si lo hace, que sea confiscado a penas se despliegue”.

“Es una bajeza extrema, porque una cosa es la picardía y otra muy distinta es entrar en terreno donde definitivamente no corresponde”, concluyó el periodista.

¡Justo antes del Superclásico! Alan Saldivia a detalles de dejar Colo Colo rumbo a Brasil

ver también

¡Justo antes del Superclásico! Alan Saldivia a detalles de dejar Colo Colo rumbo a Brasil

¿Cuándo se juega el Superclásico 198 entre Colo Colo y U de Chile?

Albos y azules se verán enfrentarán este domingo 31 de agosto desde las 15:00 en el Estadio Monumental. Este compromiso será válido por la fecha 22 de la Liga de Primera 2025.

Publicidad
Lee también
Superclásico 198: Así está el historial entre Colo Colo y U. de Chile
Campeonato Nacional

Superclásico 198: Así está el historial entre Colo Colo y U. de Chile

Hugo González se pone los pantalones con Arturo Vidal en Colo Colo
Colo Colo

Hugo González se pone los pantalones con Arturo Vidal en Colo Colo

Ídolo de Colo Colo y reconoció contactos con la U. de Chile: "Me quiso..."
Colo Colo

Ídolo de Colo Colo y reconoció contactos con la U. de Chile: "Me quiso..."

La U con dos cambios: formación para el Superclásico
U de Chile

La U con dos cambios: formación para el Superclásico

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo