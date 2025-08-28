Solo tres días faltan para que Colo Colo y Universidad de Chile den vida a la edición 198 del Superclásico del fútbol chileno, un duelo donde ambos equipos esperan ganar tras atravesar semanas bastante complicadas.

Por el lado de los albos este partido llega en medio de un interinato tras la salida de Jorge Almirón, mientras la U vivió una verdadera pesadilla en Argentina en su duelo ante Independiente por la Copa Sudamericana.

Justamente esto último hace pensar que se de una posibilidad de cierto clima de paz para concientizar sobre todo lo que ocurrió en Avellaneda. Sin embargo, de eso nada, sobre todo si consideramos el lienzo que un grupo de hinchas del Cacique comenzó a viralizar en redes sociales.

El repudiable lienzo tras la tragedia en Avellaneda

“Todo Sudamérica te vio a raja pela”, reza el lienzo que un grupo de hinchas de Colo Colo colgó en las inmediaciones del Estadio Monumental y del Estadio Nacional, recinto donde habitualmente la U hace de local.

El lienzo con que algunos hinchas de Colo Colo esperan a la U en este Superclásico 198.

Cabe recordar que Colo Colo tiene pactado su Arengazo para este viernes 29 de agosto durante la mañana, por lo que habrá que esperar si este lienzo es colgado en algunos del puntos del recinto de Macul.

Y ojo, que también está la posibilidad de que el lienzo sea visto el mismo domingo en el mismo encuentro entre albos y azules.

¿Cuándo se juega el Superclásico 198 entre Colo Colo y U de Chile?

Albos y azules se verán enfrentarán este domingo 31 de agosto desde las 15:00 en el Estadio Monumental. Este partido será válido por la fecha 22 de la Liga de Primera 2025.