Este domingo se vivirá el clásico más esperado del fútbol chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile por la fecha 22 del Campeonato Nacional entre dos equipos que viven presentes muy diferentes en la liga y que lucharán con todo en la cancha para llevarse los puntos.

La U pasa por un momento de incertidumbre mientras se define su clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana, tras los graves incidentes entre hinchas durante el partido de ida contra Independiente. Por otra parte, en el campeonato nacional, los azules se encuentran en el segundo lugar a 12 puntos del puntero.

Situación muydistinta viven los albos, quienes tras quedar eliminados de Libertadores, no pudieron entrar a Sudamericana y actualmente, se encuentra en el décimo puesto de la tabla de posiciones, muy lejos de la clasificación a competencias internacionales y de Coquimbo, el puntero.

ver también Los medios argentinos están furiosos: Alianza Lima prepara partido contra U de Chile

Histórico de Colo Colo analiza el Superclásico

En conversación con DSports, Miguel Riffo, recordada figura de Colo Colo en donde jugó 10 temporadas, habló de la importancia de este encuentro para los equipos. “Sin duda no se gana con un clásico o no se borra con un clásico todo lo que ha pasado durante el año”, comentó de entrada.

“Pero en Colo Colo y en lo que nos han enseñado de muy chiquitos es que el partido más importante que uno tiene en el año y en la historia de Colo Colo es el clásico con la U”

Añadiendo la importancia que tiene para el plantel conseguir esa victoria. “Sin duda ganar el clásico te ayuda a levantar el ánimo, a mejorar deportivamente y terminar de la mejor manera el campeonato para Colo Colo”.

Publicidad

Publicidad