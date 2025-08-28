El vergonzoso partido cancelado de Independiente contra Universidad de Chile, por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, ahora se juega en el escritorio de la Conmebol.

Luego de que ambas instituciones entregaran sus descargos, además con evidencias y pruebas de lo que sucedió en la violenta jornada en Avellaneda, ahora se espera una respuesta definitiva en Paraguay.

En esa línea, aparece Alianza Lima, el rival peruano que espera a uno de los dos equipos en los cuartos de final de la competencia internacional, pero que ha indignado a los argentinos por una situación.

Esto, porque se ha conocido desde el mismo Perú que ya están armando la logística para disputar el duelo de la ronda de los ocho mejores, con un viaje a Santiago para armar la planificación.

La U iba empatando 1-1 ante Independiente cuando se canceló el partido. Foto: Fotobaires/Photosport

ver también U de Chile responde si se reanudará el partido vs Independiente: “Vamos a pedir que…”

¿Por qué Alianza Lima jugará con U de Chile?

Fue en el medio Ecos del Rojo donde quedaron en llamas por la información que les llegó a sus manos, donde aseguran que Alianza Lima prepara todo para jugar los cuartos de la Copa Sudamericana ante Universidad de Chile.

Publicidad

Publicidad

“Vos tenés que estar charlando con la Conmebol todos los días, algún contacto me imagino que tendremos”, estaban explicando cuando se interrumpió todo por un mensaje que los dejó congelados.

“Algo que han dicho los colegas, la tercera mano se empezó a jugar en Lima. Acaba de comunicarnos que gente de Alianza Lima viajó a la capital de Chile para armar la logística del partido que se jugará en septiembre por cuartos de final”, explicaron.

Una situación que no ha sido confirmada por el equipo peruano, donde tienen que ver las distancias, teniendo en cuenta de que, si se llega a disputar ese partido, será fuera de Santiago.

Publicidad

Publicidad