La expectación estará los próximos días en la sede de la Conmebol en Paraguay, donde se terminará de jugar la llave entre Independiente y Universidad de Chile, por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Los graves hechos de violencia que dieron la vuelta al mundo empañaron el partido de revancha, por lo que ahora se juega en el escritorio el paso a los cuartos de final.

Si bien se apunta a la responsabilidad del cuadro local, donde se ha comprobado la nula presencia de la policía dentro del estadio en Avellaneda para evitar desmanes, hay una opinión que dará que hablar.

El periodista Francisco Sagredo asegura que la decisión más concreta sería eliminar a los dos equipos de la Copa Sudamericana, dejando fuera a la U de toda opción de seguir adelante.

Francisco Sagredo explica lo que debe pasar con U de Chile vs Independiente

Fue en Deportes en Agricultura donde el periodista y conductor del espacio matutino analizó la situación que tiene en sus manos la Conmebol, donde cree que la U debe ser eliminada.

“La Conmebol, si fuera seria, que no lo es, porque lo único que le interesa es el negocio. Debería suspender el estadio por 5 años, suspender a Independiente por 2 años, expulsarlos de la Copa Sudamericana y a la U también, con multas económicas y sin visitantes pero harán cualquier cosa menos eso”, explicó.

Dentro de su defensa, deja en claro que la Conmebol no hará este tipo de medida tan drástica porque tiene contratos de televisión firmados, que le impiden jugar menos partidos de los acordados.

“¿Saben por qué? Ya están vendidos los 50 partidos a ESPN, a la televisión brasileña de las copas internacionales y no van a ser 48 porque tendrían que devolver plata”, finalizó.

